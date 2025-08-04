台北夜市打牙祭開跑 票選攤販美食抽大獎
台北市市場處表示，台北夜市打牙祭活動開跑，主題為神美食及明日之星，網路投票至8月底，票選攤販美食有機會抽iPhone手機及掃地機器人，預計9月中旬公布得獎名單。
依北市府市場處發布新聞資料，2025台北夜市打牙祭活動已經登場，全市17個夜市、200個以上攤商參賽，類型包含在地小吃、異國美食、創意料理等。
此外，今年活動延續夜市神美食的傳統選拔，更新增明日之星獎，讓更多用心製作的夜市美味有機會獲得民眾青睞；神美食得獎攤商可獲得獎金新台幣8000元，明日之星獎有獎金3000元。
市場處攤販科長張峻閔說，2025台北夜市打牙祭主題神美食及明日之星角逐投票戰，投票時間從即日起至8月底，最大獎包含Roborock石頭科技掃地機器人及iPhone16各1台，另有其餘優渥獎品。
另部分，為提振夜市經濟及促進商機，市場處表示，今年夜市打牙祭推出7折紙本優惠券，即日起至8月31日止，可在17處夜市指定地點認購，並於夜市合作攤商處兌換價值100元商品。
市場處表示，至於行動支付方面也與悠遊付合作，於活動期間，每週五、六、日滿額回饋最高33%；知名外送平台foodpanda也提供優惠序號及滿200折30的折扣。
市場處表示，提醒已認購7折紙本優惠券的消費者，使用期限至8月31日截止，並呼籲民眾參加留言，活動細節可至網路搜尋「2025臺北夜市打牙祭」。
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