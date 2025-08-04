高齡租屋難推友善屋源 蔣萬安自爆曾陪「前女友」租房

高齡者租屋難，常找房子到處碰壁，為讓高齡、學生等租屋弱勢能有友善租屋，北市長蔣萬安今宣布推出「友善屋源」標示，要讓5個歡迎「歡迎長者、歡迎學生、歡迎青年、歡迎設籍、歡迎租補」成為租屋搜尋新熱門關鍵字。

蔣今也自爆自己在美國與台灣都有租屋經驗。地政局長王瑞雲簡報時問現場來賓「有租過房子？」蔣萬安舉手，表示自己之前曾在政大附近幫「前女友」看房子，蔣也連忙澄清「大家不要想歪，就是幫我現在的老婆去看房子啦。」

蔣萬安說，租屋市場的確相對資訊不透明、不對等，讓很多朋友必須摸黑、摸索，希望透過「五個歡迎」正面的方式，讓租屋市場更透明、租屋更友善，讓有租屋需求的朋友可以快速知道這個房子是不是他需要的房子。他相信在台北市一定有好的房東，也有好的房客，將以更友善方式，增加租屋媒合率。這不僅是租屋搜尋新起點，也要成為租屋市場共通語言。

出席記者會的崔媽媽基金會組長曹筱筠說，台灣邁入高齡社會，其實許多高齡者租不到房子、還有的租不起、住不好，也有很多房東直接表明不願意將房子租給高齡長輩，不過透過友善屋源的標示，高齡長輩租房不用再承受一直被排拒，也可以大幅減少找房子的時間。

永慶房屋業務總經理葉凌棋提倒，現在時代已經改變，房東應該要屏除過去舊觀念，尤其現在稅徵等都非常透明，房東每年都有1萬5千元的免稅額，這次的友善屋源可創造三贏，對仲介來說也是樂觀其成，目前短短兩個月多，愈來愈多房東願加入友善屋源，以永慶的委託物件為例，已突破1百多件房源願加入友善屋源標示。

北市地政局長王瑞雲表示，這次地政局推出「友善屋源」標示，是希望屏除許多人因房東話術的不愉快經驗。