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大稻埕夏日節煙火秀 新北忠孝碼頭及周圍將管制

中央社／ 新北4日電

「2025大稻埕夏日節」將於6日、13日、20日及30日舉辦，為維護行車秩序及民眾用路安全，忠孝橋、台北橋（含自行車牽引道）及周圍地區將於下午或晚間進行人車管制。

新北市政府高灘地工程管理發布新聞稿指出，大稻埕夏日節將於台北市大稻埕延平河濱公園（淡水河忠孝橋以北區域）施放煙火，籲請市民朋友多利用大眾運輸前往欣賞展演。

高灘處處長黃裕斌表示，考量活動當天行車秩序及民眾用路安全，忠孝橋及台北橋（含自行車牽引道）於晚上7時30分至9時止，管制自行車及行人通行，避免橋上聚集人潮，妨礙交通。

他表示，忠孝碼頭越堤道及堤外停車場（含月票車輛），6日、13日、20日管制時間為下午4時至9時30分止，禁止車輛進出；8月30日管制時間為下午2時至9時30分止，禁止車輛進出。

他表示，民眾如欲前往忠孝碼頭欣賞煙火，可經由忠孝越堤道、同安陸橋及福德陸橋前往。特別提醒，忠孝越堤道至同安抽水站間有3處維修樓梯是堤防的維修通道，屆時都將封閉並設置告示牌，請民眾不要攀爬避免發生危險。

自行車 大稻埕

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