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龍洞灣潛客多 漁民特別開船示警：不要游那麼出來 撞到怎麼辦？

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
東北角龍洞灣8月2日有不少潛水遊客，漁民憂心他們接近漁船航道可能發生危險專程駕船出港示警。圖／讀者提供
東北角龍洞灣8月2日有不少潛水遊客，漁民憂心他們接近漁船航道可能發生危險專程駕船出港示警。圖／讀者提供

「不要游那麼出來，撞到怎麼辦？」東北角龍洞灣夏日假日潛水遊客多，有漁民發現他們靠近航道，專程駕船喊話示警。貢寮區漁會總幹事事林麗美促請政府設置海上浮標，對雙方都好。東北角管理處今天表示，浮標會受潮汐、海浪或颱風位移，可行性不高，將再研議可行規範方案。

墾丁、蘭嶼海域今年分傳潛水人員遭船隻撞擊導致死傷事件，今年7月27日也有人在東北角龍洞灣，拍下漁船接近自由潛水遊客畫面，上傳社群平台引發關注。台灣自由潛水發展協會事後指出，這些事故暴露我國缺乏「人船接觸規範」，導致危機每年都要反覆上演。

林麗美說，東北角管理處開放民眾到海域玩水，應該要比較靠岸邊，不要接近漁船航道，漁民也歡迎民眾來玩。7月27日畫面中的漁船船長跟她說，當時距離遊客約10公尺，但因為拍攝距離和角度的關係，讓人看了覺得人船很接近。有網友因此責怪漁民沒有注意遊客安全，從潛水客旁邊經過，有點誇大其詞。

龍洞灣8月2日又來了不少潛水遊客，有漁民憂心如果剛好有漁船返航，7月27日的場景又會重現，加深外界對漁民的誤解，專程花費油料和時間，駕船出港示警。

漁民對著的潛水民眾大喊，「這裡是航道，不要游那麼出來，游那麼出來，我等一下我船撞你們怎麼辦？誰要負責？」然後就掉頭進港。這個場景也被潛水遊客拍下畫面，上傳社群平台。

林麗美表示，東北角管理處既然要畫設開放遊憩水域，是不是應該要做浮球或浮標，讓遊客不要跨越界線，進入漁船航道，這樣漁船回來也安全，民眾玩水也安全。這個訴求在之前開過的幾次會都建議過了，可是管理處遲遲都沒有做。

「從另一個角度來看這件事」，林麗美說，漁民是以海維生，每天漁船都一定要經過那個航道，而民眾是在玩水。漁船上面還有儀器可以導航，遊客在海上玩水怎麼看，怎麼知道你在哪個位置。潛水教練沒有留意學員遊憩水域，卻來怪在航道上的漁船，對漁民非常不公平。

林麗美促請東北角管理處把遊憩水域的界線畫設出來，然後「我們走我們的航道，你們玩你們的水」，漁民也不樂意見到，萬一漁船不小心去卡到遊客的話，大家都有責任。不能說民眾在那裡玩水，漁船經過就是漁民的錯。

新北市漁業處表示，東北角風管處已在龍洞灣水域公告禁止水域遊憩活動範圍，漁業者日前也函請管理處，在公告範圍周邊設置浮標標示，以利船主及民眾識別。漁業處也會請漁會加強宣導，漁船船主進出時要注意航行安全。

東北角管理處副處長江舒君說，考量用浮球標示遊憩水域和航道的界線，因為浮球會隨著潮汐、海浪還有颱風位移。如果設置了就要一直去維護，管理處可能沒有這個能力。

江舒君表示，漁船船上和潛水遊客的身上，雙方應該都有一些定位的設備，龍洞灣現場也有設置告示看板，提供相關位置的座標定位，潛水遊客自己應該都知道有沒有越界。管理處近期也會與海巡單位討論，看看有沒有相關方式，透過執法避免再出現人船接近的風險。

東北角龍洞灣8月2日有不少潛水遊客，漁民憂心他們接近漁船航道可能發生危險專程駕船出港示警。圖／讀者提供
東北角龍洞灣8月2日有不少潛水遊客，漁民憂心他們接近漁船航道可能發生危險專程駕船出港示警。圖／讀者提供
東北角龍洞灣8月2日有不少潛水遊客，漁民憂心他們接近漁船航道可能發生危險專程駕船出港示警。圖／讀者提供
東北角龍洞灣8月2日有不少潛水遊客，漁民憂心他們接近漁船航道可能發生危險專程駕船出港示警。圖／讀者提供

漁民 玩水 海巡 新北

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