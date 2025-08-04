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新北國際街舞大賽冠軍出爐 下月飛韓國進軍國際盃

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導
青少年組排舞賽由日本團隊本團隊F.os from M.I.L.K ryukyu勇奪冠軍。圖／新北市青年局提供
青少年組排舞賽由日本團隊本團隊F.os from M.I.L.K ryukyu勇奪冠軍。圖／新北市青年局提供

新北市青年局主辦的2025新北國際街舞大賽昨晚落幕。吸引全台215名街舞好手及75組青少年排舞隊伍報名，歷經激戰，青少年組排舞賽由來自日本的F.os from M.I.L.K ryukyu勇奪冠軍；霹靂舞一對一（Breaking Solo Battle ）冠軍由微霓強勢拿下；不限舞風一對一（All Style 1 ON 1 ）是popping Kim、golden Wei、Waving GU包辦冠、亞、季軍，這三組選手獲得韓國「天安國際街舞錦標賽CIDC種子選手資格，下月代表台灣飛往韓國與各國街舞高手對決。

新北市長侯友宜昨晚到決賽現場頒獎給大賽優勝者，侯談到，新北市2008年起舉辦新北國際街舞大賽，多年來深耕街舞領域，成功打造全台指標性的街舞盛事。侯市長勉勵熱愛街舞的年輕人，如大賽標語「My Stage, My Rule！」無論舞風奔放或柔美堅韌，都能在舞台上盡情展現個人風格。新北市政府願當青年族群的堅強後盾，讓選手們無後顧之憂地走得更遠、跳得更高，讓街舞夢想從新北啟航。

新北市青年局長邱兆梅補充，台灣街舞文化自1980年代發展至今，成為重要的表演藝術產業，也是青年展現創意與自信的重要方式。青年局不但透過賽事的升級接軌國際，為新一代舞者累積亮眼的競賽經歷與國際能見度。今年也推出「街舞職涯推廣分享營」支持表藝青年的職涯發展，讓有興趣青年人瞭解街舞行業內各種職業的發展可能性。

新北國際街舞大賽今年眾多參賽者中還有來自美國、菲律賓、日本的選手，賽事競爭激烈。現場湧入上千名觀眾助陣，展現新北街舞文化的多元與活力。來自日本沖繩的選手AYANE表示，在社群媒體上看到賽事資訊，工作室派出3人組成兩支隊伍來新北參賽，很高興最終兩支排舞隊伍都能進入決賽，並獲得好成績。

不限舞風一對一（All Style 1 ON 1 ）由popping Kim、golden Wei、Waving GU拿下冠、亞、季軍，對於即將在9月代表台灣前進韓國，與各國街舞高手切磋感到期待及興奮，希望能為台灣爭光、累積寶貴經驗。

不限舞風一對一冠軍popping Kim、亞軍golden Wei、季軍Waving GU（由左至右）將前往韓國天安街舞錦標賽。圖／新北市青年局提供
不限舞風一對一冠軍popping Kim、亞軍golden Wei、季軍Waving GU（由左至右）將前往韓國天安街舞錦標賽。圖／新北市青年局提供
新北市長侯友宜到決賽現場頒獎給大賽優勝者。
新北市長侯友宜到決賽現場頒獎給大賽優勝者。
不限舞風一對一由popping Kim奪冠。圖／新北市青年局提供
不限舞風一對一由popping Kim奪冠。圖／新北市青年局提供
霹靂舞一對一冠軍微霓。圖／新北市青年局提供
霹靂舞一對一冠軍微霓。圖／新北市青年局提供
2025新北國際街舞大賽昨晚落幕，台灣好手下月將代表台灣飛往韓國與各國街舞高手對決。圖／新北市青年局提供
2025新北國際街舞大賽昨晚落幕，台灣好手下月將代表台灣飛往韓國與各國街舞高手對決。圖／新北市青年局提供

街舞 青年 侯友宜 職涯發展

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