野柳岬鐵塔有傾倒危險 急封步道

新北市野柳地質公園內、紅白相間高43公尺的「野柳鐵塔」，是野柳岬最醒目地標。土木技師勘查發現鐵塔多處鏽蝕，有傾倒疑慮，區公所已封閉通往鐵塔的步道。萬里區長黃雱勉昨說，將邀相關單位研商，若要重建，將思考能否降低高度或遷出地質公園，改設他處。

國人普遍關注女王頭「斷頭危機」，因女王頭頸圍近30年已縮小103公分。交通部北觀處每年觀測女王頭風化情況，發現近年平均縮小約1公分，至於女王頭還能撐多久，難以評估，但同樣位在地質公園的野柳鐵塔，確定已出現傾倒危機。

黃雱勉說，先前保固鐵塔時，發現上層有鏽蝕，委由新北市土木技師公會勘查，評估報告日前出爐，認為鐵塔現況已難靠補強修復，如果颱風來襲，或是東北季風強勁，都可能造成鐵塔從鏽蝕嚴重處傾倒，因此馬上封閉通往鐵塔的兩條步道，禁止遊客接近，以免發生危險。

黃雱勉表示，鐵塔安全評估報告是由新北土木技師公會提出，桃園土木技師公會協審，今天將聽取土木技師說明評估依據及意見，進一步了解鐵塔狀況。

野柳鐵塔1995年建成啟用，上方掛設電視台、警廣和警、消單位無線設備。區公所也將在月底邀使用鐵塔單位，以及NCC、數位發展部和市府相關機關，共同會商對策。

野柳鐵塔位在野柳岬山頂，也就是野柳地質公園的第3區，多數遊客都只在第1、2區觀賞奇岩怪石，較少人會沿著野柳岬稜線步道走到第3區，欣賞生態和山海美景。

黃雱勉說，如果評估鐵塔仍可補強修復，狀況就單純。如果不能補強，會再詢問使用單位，相關設備能否設在較低位置，如果可以，也可考慮只拆除上層結構。