新北公托候補居高不下 8偏鄉無公托

公立托嬰中心名額僧多粥少，據審計部報告，新北近年公托家數、收托人數雖有增加，但候補人數仍居高不下。其中，新莊、板橋、三重、中和及新店占候補人數5成，另有8個偏遠行政區沒設公托，托育資源失衡。

新北市社會局表示，目前公托有127家、收托6410人，公托嬰幼兒可重複備取2家，去年候補3725名，實際約1800多名備取，將持續爭取社宅及公益回饋空間設置公共托育中心。

審計報告指出，新北公托家數、收托人數成長，2021年至2023年候補分別為3862人、5078人、5118 人，候補數有逐年增加趨勢，截至去年9月底，公托候補達3725人，新莊、板橋、三重、中和及新店等區最搶手。

萬里、烏來、石門、石碇、坪林、平溪、雙溪及貢寮等8個偏遠行政區，未滿2歲兒童共553人，這些行政區未設公托，私托資源也少。

社會局解釋，新北偏遠地區未滿2歲幼兒人數少，多由家長照顧，每年會在12個偏區辦社區互助活動，以育兒講座提升當地民眾照顧幼兒技巧，鼓勵在地民眾參與托育人員訓練課程。

金山、瑞芳區現有17人從事居家托育或任職托嬰中心，萬里及三芝區從事居家托育有13人。石門、瑞芳、深坑及烏來區目前也有開班，協助有意願從事保母工作者取得技術士證。

家有二寶的林姓媽媽分享，公托月費9000元，政府補助第一胎7000元、第二胎8000元，扣掉補助後兩個孩子月費僅3000元，相當划算，但公托搶破頭，身邊媽媽通常在孩子滿月後，便會上網登記，最快半年內抽到公托，等候1年多才排到的家長也不少，空窗期只能自己帶或送私托。

新北市議員彭佳芸說，新北市都會區托育中心能量不足，2年前審計單位就已警示，改善仍慢。議員鄭宇恩建議，可將三芝區老舊衛生所、幼兒園及消防局等機關建物重建，納入公托中心。

市議員劉美芳建議，中央與地方政府應擬定具體獎勵機制，例如企業、工業區或大型建案願意設置托嬰中心、附設幼兒空間，提供地價稅、房屋稅減免、設施設備補助、營所稅抵減等誘因。

在北市，公共及準公共托嬰機構可收托7000多名孩童，同樣有收托量能不均問題，公托登記候補人數3605人。北市府也透過準公共托育計畫、居家托育服務中心媒合保母擴增服務，預計今年增加5處公托，總間數達92處，可增加96名收托名額。