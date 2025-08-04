龍口町廣告牌損歷建？ 北市文化局促移置

北市中正區植物園附近一處日治時期興建的垃圾焚化爐「龍口町塵芥燒却場」，2014年登錄為歷史建物，但欠缺維護、雜草叢生，近期被發現有建商放置都更廣告。文化局表示，已要求管理人提維護計畫，並建議移除廣告避免疑慮。

「我經過時看到，嚇壞了！」文化大學景觀學系教授郭瓊瑩表示，該處歷史建築是台北市役所於1930年代興建的大型垃圾焚化廠，文化局2014年文資大會審查登錄為歷史建築，她最近經過，竟發現當地被放了一塊相當大幅的都更廣告，憂心恐破壞歷建本體。

北市文化局文化資產科長林舒華表示，初步看廣告物未傷害到歷建本體，由於基地之前被畫入北市更新處的更新單元內，這處「龍口町塵芥燒却場」歷建要由都更實施者一同進行維護管理，當時維護計畫是要將歷建以「解體再重組」方式處理，2019年提更新事業計畫後，該都更案一直沒過，延宕至今。

文化局說，因歷建欠缺維護管理，先前還遭堆垃圾，文化局5月會勘，要求所有權管理人國產署需先進行歷史建築的環境整理、緊急加固，別讓建物繼續劣化，預計年底送修復計畫。

龍口町「塵芥燒却場」為台北市役所1932至1933年規畫興建完成的3處大型垃圾焚化廠之一，目前僅存這一處，建築為當年焚化技術與建築材料構造見證，具重要價值。