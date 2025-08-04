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防洪不鬆懈 新北抽查建築滯洪設施

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市2016年率先制定「透水保水自治條例」，要求1公頃以上的公私建築開發案必須設置滯洪設施，並達到時雨量80毫米「基地零出流」的標準，成為全台少數以自治條例實施防洪機制的縣市。記者張策／攝影
新北市2016年率先制定「透水保水自治條例」，要求1公頃以上的公私建築開發案必須設置滯洪設施，並達到時雨量80毫米「基地零出流」的標準，成為全台少數以自治條例實施防洪機制的縣市。記者張策／攝影

隨著都市化快速推進，農田、草地與森林等自然滯洪空間逐年消失，市區積淹水風險升高。為加強開發行為的防洪責任，新北2016年制定「新北市透水保水自治條例」，要求公共設施用地或建築基地開發時，須設置透水保水設施，達到時雨量80毫米「基地零出流」標準。豪大雨過後會隨時抽查社區操作紀錄，有社區擅自變動滯洪設施遭罰。

建造審查過程有委託水利技師公會把關，公會理事長凌邦暉說，「進水、滯洪、排放」的設計與動線控制是關鍵，審查並非只是紙上作業，要提前檢討基地與周邊的排水關聯，避免系統性錯誤。

然而，真正挑戰往往出現在完工後。凌邦暉指出，許多建案雖按圖施作，完工移交社區後，部分管委會因誤解滯洪池無實際效用，私自填平或擅改使用，影響防洪功能。新北每年隨機抽查約120件建案設施使用情況，近年查獲多起社區私自變動滯洪池、違規封閉雨水回收設施案例，市府依法開罰。

「都會區防洪不是政府一肩扛，是每個開發者、使用者都要分擔。」凌邦暉說，當每個基地都能吸收應有的雨水負荷，並維護設施常態運作，自然能分散區域排水壓力，讓水停留在該停的地方，就能落實社區自主管理與防災韌性。

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