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新北推動校園操場建滯洪池 強化防洪韌性

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市水利局長宋德仁（左）介紹校園滯洪池的設計及效果。記者張策／攝影
新北市水利局長宋德仁（左）介紹校園滯洪池的設計及效果。記者張策／攝影

近期各地積淹水災情多，讓人感受到極端天氣是現在進行式。新北舊聚落防洪改善面臨空間與管線限制，市府近年以校園滯洪池當解方，新北陸續完成9座校園滯洪池，總蓄水量相當於15座標準泳池，汐止青山國中小拚今年10月完工，板橋華僑中學也將啟動招標程序。

三重地勢低窪，正義國小周邊正義北路以往時雨量30毫米就會積淹水，考量長元抽水站難擴建，市府2022年在學校操場下方設滯洪池，順勢翻新學校操場與跑道，工程經費6500萬，中央負擔70%，地方自籌30%。

水利局長宋德仁指出，校園滯洪池結合智慧防汛管理系統，當氣象團隊預測降雨達每小時40毫米以上且機率超過51%，或氣象署發布大雨特報，系統即自動啟動預排機制，提前將滯洪池排空，騰出儲水空間。相關人員可透過手機遠端遙控抽水設備，將滯洪池的水排入下水道，透過「預排、蓄水、再排」機制，達到多次滯洪、多次排空效率，強化防洪韌性。

議員王威元說，市府在三重高中、新北高中與正義國小等地推校園滯洪池，對改善區域積淹水有效果，其中正義國小推動過程頗具挑戰，校方、家長會原本反對，因施工期間操場無法使用，還有安全疑慮，家長、校方與民代透過協調會逐步凝聚共識，要求工程車輛不得於放學與午休時段出入。

王直言，學校滯洪池推動不易，若有其他地點可選，應優先考慮在公園等，畢竟操場對孩子來說是無法取代的活動空間，若1、2年無法使用操場，還是會有困擾。

議員彭佳芸指出，三蘆地區巷弄狹窄、開發密集且多為低窪地形，公園下多闢為地下停車場，難以找到大型滯洪空間，近年國土署補助新北在校園設置滯洪與貯水設施，有一定防洪效益。去年7月初暴雨仍造成三重高中重安街一帶淹水，經爭取市府規畫於三重高中北側再增設一座3000噸貯水槽，正進行細部設計。

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