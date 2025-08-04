迎接輝達進駐 民代促天母球場停車場擴規模

輝達落腳北士科將帶動士林北投商機。天母商圈的天母運動公園明年停車場開工，預計增314席車格，議員憂，預期未來消費人口大增，車位恐不足；里長主張應提供一定比例車格給里民，加上租金優惠。停管處表示，8月將會提報告與地方討論。

天母運動公園鄰近天母商圈、大葉高島屋百貨，占地約16.8公頃，內部規畫有籃球場、網球場、溜冰場、田徑場等不同運動空間，每逢假日，常有國際比賽或職棒賽事，每年還有台北啤酒節等大型活動，湧入大量人潮，停車位時常不足，市府日前拍板，預計在運動公園興建地下兩層停車場，規畫314個停車位。

議員林杏兒指出，輝達海外總部已宣布落腳士北科，未來天母地區消費人口勢必快速成長，加上當地居民的停車需求，314格車位恐供不應求，建議市府能考慮在天母運動公園草坪下方再增建一層地下停車場，可再提供百餘個車位，緩解停車需求。

議員黃瀞瑩表示，現階段天母綠運輸大多仰賴公車、Youbike，加上老房子多沒地下停車場，確實有必要增設停車位，考量土質條件，且上方有棒球場、運動公園等建物，若要擴建一層，需評估安全問題，必須審慎。

在地三玉里長羅志傑認為，目前地方停車需求尚可負擔，但每當有棒球比賽或大型活動，外來車輛會增加，近年許多民眾會轉搭大眾運輸。

但羅志傑認為，該地區長期有活動，加上鄰近百貨公司、商圈，最重要應是保障在地民眾停車權益，保留一定比例車格數量及租金優惠給里民。

停管處表示，興建規畫已考量當地平日停車供需，地方有反映希望再增加停車格位，目前有重新評估研究，預計8月底前提出結果，會再與地方溝通。