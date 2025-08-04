星期評論／鐵了心要犧牲蘆洲 成全三重？

新北市「銀河灣計畫」擬將三重果菜市場遷至蘆洲，蘆洲居民群起反彈，三重行口、攤商覺得遭背刺，綠營民代更質疑背後有利益輸送。農業局未充分溝通取得共識，試圖以說明會充當公展程序，引爆在地怒火。

全台第二大三重果菜市場搬家，牽動的不只是區域物流與民生供應，更是上萬名行口、攤商、貨車駕駛與採買人的生計命脈。市府考慮原地重建已引發疑慮，卻至少保留產業鏈動線。如今要搬往蘆洲，農業局未取得業者支持或蘆洲人共識，引發後患。

地方質疑農業局在先前地方座談會中，未提及果菜市場搬遷，新北都委會審議時卻忽然加入，農業局在說明會中有意無意表達「搬定了」立場，民眾更感到不受尊重，「先射箭再畫靶」作法缺乏正當的行政程序。

銀河灣計畫用意是推動水岸再造、改善蘆洲南北側農業區低度利用土地，民代質疑，果菜市場遷移衍生的公共設施變更與土地重劃創造龐大的可建容積與市值紅利，可能落入特定建商之手。

在此情況下，蘆洲民眾展現地方自覺力量，從一人一信陳情國土署，到規畫中的8月20日議會抗爭，奮力展現集體意志。立委林淑芬更向五股人喊話，強調一旦搬遷，五蘆同時受害，對蘆洲交通、環境與生活品質都有衝擊，五股也會被捲入災難性連鎖效應。

面對地方激烈反彈，農業局稱會溝通，卻無調整計畫的具體作為，似是鐵了心要犧牲蘆洲成全三重。當前最要緊是重啟共識程序，讓蘆洲人參與，找出彼此的最大公約數，才符合民主社會治理模式。