新北國際街舞大賽冠軍出爐 將赴南韓比賽
由新北市政府青年局主辦的「新北國際街舞大賽」各組優勝隊伍今天出爐。不限舞風1對1（All Style 1 ON 1）前3名的選手9月代表台灣，前往韓國參加天安國際街舞錦標賽。
新北國際街舞大賽吸引全台215名街舞好手及75組青少年排舞隊伍報名，歷經激戰，「青少年組排舞賽」由來自日本的F.os from M.I.L.K ryukyu勇奪冠軍；霹靂舞1對1（Breaking Solo Battle）冠軍則由微霓強勢拿下。
至於不限舞風1對1，由popping Kim、goldenWei、Waving GU等3組隊伍獲冠、亞、季軍，將9月代表台灣前往韓國，以種子選手資格參與天安國際街舞錦標賽（Cheonan International Street DanceChampionship），與各國街舞高手正面對決。
青年局長邱兆梅表示，台灣街舞文化自1980年代發展至今，早已成為重要的表演藝術產業，也是青年展現創意與自信的重要方式。青年局將持續推動國際化賽事，為台灣年輕世代打造更寬廣、充滿榮耀的表演舞台。
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