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防洪靠全民分擔 新北推透水保水建築、設施抽查不手軟

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市2016年率先制定「透水保水自治條例」，要求1公頃以上的公私建築開發案必須設置滯洪設施，並達到時雨量80毫米「基地零出流」的標準，成為全台少數以自治條例實施防洪機制的縣市。記者張策／攝影
新北市2016年率先制定「透水保水自治條例」，要求1公頃以上的公私建築開發案必須設置滯洪設施，並達到時雨量80毫米「基地零出流」的標準，成為全台少數以自治條例實施防洪機制的縣市。記者張策／攝影

隨著都市化快速推進，農田、草地與森林等自然滯洪空間逐年消失，導致市區積淹水風險升高。為加強開發行為的防洪責任，新北市2016年率先制定「透水保水自治條例」，要求1公頃以上的公私建築開發案必須設置滯洪設施，並達到時雨量80毫米「基地零出流」的標準，成為全台少數以自治條例實施防洪機制的縣市。

為強化執行，新北市政府委託水利技師公會進行開發案件的圖說審查與現場查核。公會理事長凌邦暉指出，凡面積達2000平方公尺以上的新建案均須由公會進場查核，如何「進水、滯洪、排放」的設計與動線控制極為關鍵。他強調：「審查並非只是紙上作業，而是要提前檢討基地與周邊的排水關聯，避免系統性錯誤。」

凌邦暉表示，審查作業一般須於30個工作天內完成，過程中常遇承辦技師對制度不熟、計算錯誤或未設置滯洪設施等情形，法規解釋也因各地略有不同，新北市條例雖無中央母法支撐，但地方自治條例規範已相對完整。他說：「我們是站在協助立場，協助建築師與營造單位理解設施背後的效益與功能。」

然而，真正的挑戰往往出現在建築完工後。凌邦暉指出，許多建案雖按圖施作，但完工移交社區後，部分管委會因誤解滯洪池無實際效用，甚至私自填平或擅改使用，嚴重影響防洪功能。新北市每年隨機抽查約120件建案設施使用情況，近年亦查獲多起社區私自變動滯洪池、違規封閉雨水回收設施的案例，依法開罰。

為提升後續維護管理與民眾防洪意識，水利技師公會每年於4至6月間與新北市府合作辦理社區宣導會，向建商與社區管委會說明滯洪設施設計原理與維護方式，並協助建商於交屋時提供完整設施使用手冊與移交清冊。

「都會區防洪不是政府一肩扛，而是每個開發者、使用者都要分擔。」凌邦暉表示，當每個基地都能吸收應有的雨水負荷、並維護設施常態運作，自然能分散區域排水壓力，讓水「停留在該停的地方、不該出來的就不會出來」，這才是真正落實社區自主管理與防災韌性。

新北 建築師

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