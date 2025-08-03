陸配里長解職爭議 新北里長無奈：20年前已領身分證「心裡不是滋味」

針對陸配能否擔任里長的爭議，全國共有5位現任陸配里長面臨資格審查，其中2位來自新北，包括土城區延壽里長滕月蘭與中和區崇南里長林秀貞。對於是否被解職，滕月蘭表示，她早在20多年前就已取得台灣身分證與護照，如今遭質疑只能「配合政府的規定」，但也直言「該補的資料都補了，還要再這樣處理，真的讓人心裡不是滋味。」

滕月蘭說，她來台灣至今已超過25年，當年法令並未明確規範，她依當時規定完成相關程序、20年前領到身分證，從那刻起就與台灣社會一同生活、工作，「我總不能預知未來法令會變，現在說不符，就像突然否定我們一路走來的身分一樣。」

她坦言，擔任里長至今七年，每天跑街坊、訪鄰里，從公園水管破裂到長者交通接送都一手包辦，許多居民也早把她當作「我們延壽里的自己人」，如今面對解職風波，「我也只是個小小的里長，說真的，能做到的就只有照程序配合，該補件就補件，不是我能改變什麼。」

不過她仍語帶無奈地說：「如果身分證是政府發的、護照是政府核發的，怎麼到現在又說我不符資格？這樣合情合理合法嗎？」她強調，台灣的制度與規則她一向遵守，如今配合補正資料也不怠慢，「我沒有什麼好擔心的，要被解職就解職，政府的規定我都配合。」

新北市民政局表示，目前新北市僅有兩位曾設籍中國大陸的現任里長，市府已依規定啟動審查程序，依法通知當事人限期補正資料，並已正式函請內政部與陸委會釐清相關法令適用標準，在尚未有明確結論前，並不會立即解職，將依法審慎處理。