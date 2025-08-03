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「平均等半年至一年多」 審計部報告：新北公托候補逐年增、資源失衡

聯合報／ 記者劉懿萱洪子凱／連線即時報導
公立托嬰中心名額僧多粥少，據審計部報告，新北市雖然公托家數、收托人數增加，但候補人數卻有逐年增加趨勢。本報資料照片
公立托嬰中心名額僧多粥少，據審計部報告，新北市雖然公托家數、收托人數增加，但候補人數卻有逐年增加趨勢。本報資料照片

公立托嬰中心名額僧多粥少，據審計部報告，新北市雖然公托家數、收托人數增加，但候補人數卻有逐年增加趨勢；其中新莊、板橋、三重、中和及新店更是占候補人數5成，另有8個偏遠行政區卻沒設公托，也無私托，托育資源失衡。

新北社會局說，目前公托家數已達127家、收托6410人，會按需求評估增設公托，並辦偏遠地區托育人員訓練課程，鼓勵在地民眾取得專業證照，投入育兒照顧職場。

審計部報告指出，公托家數及收托人數成長，但從2021年至2023年候補分別為3862人、5078人、5118 人，候補人數逐年增加趨勢，且截至2024年9月底止，公托候補人數仍達3725人，其中新莊、板橋、三重、中和及新店行政區候補達1901人，占整體候補人數5成。

另萬里、烏來、石門、石碇、坪林、平溪、雙溪及貢寮等8個偏遠行政區，未滿2歲兒童合計553人，但這些行政區未設公托、私托，僅分別設1名或無托育人員，托育資源失衡。

家有2寶的林姓媽媽分享，公托月費9000元，政府補助第一胎7000元、第二胎8000元，扣掉補助兩個孩子月費僅3000元，相當划算，但公托搶破頭，身邊媽媽們通常在孩子滿月後，便會上網登記，最快半年內抽到公托，但等一年多才排到的家長們也不少，空窗期只能自己帶、請保姆或送私托。

市議員彭佳芸說，新北市都會區托育中心能量不足、偏鄉缺乏、部分托嬰中心品質欠佳等問題，兩年前審計部就已警示，沒想到兩年後狀況仍未改善，甚至監視錄影設備不良缺失、評鑑遭降級的情形也增多。彭說，侯市長連任至今已逾2年半，只增7所公托，對應首任達成增加60所成績天差地遠，盼市府托育政策別虎頭蛇尾。

市議員鄭宇恩也說，三芝區公托現核定收托12人，但候補備取人數已有18人，呼籲市府，將三芝區老舊的衛生所、幼兒園及消防局等多個機關建物重建，並納入公托中心；此外，石門區長期以來托育資源不足，不僅沒有公托中心，更只有1位保母，盼市府積極推動設置公托。

市議員劉美芳則認為，中央與地方政府應擬定具體獎勵機制，比如企業、工業區或大型建案願意設置托嬰中心、附設幼兒空間，應提供地價稅、房屋稅減免、設施設備補助、營所稅抵減等實質誘因等；劉也提出，市府審查都市更新、科技園區或工業區開發案時，依企業員工數訂出設置比例，作為用地變更或容積獎勵的對價條件。

而台北市相較新北，公共及準公共托嬰機構供給率達約8成，可收托7000多位孩童，但也有收托量能不均問題，公托機構登記候補人數為3605人，社會局坦言，考量到量能、場地問題，無法滿足全部家長。不過北市府也透過準公共托育計畫、居家托育服務中心媒合保母擴增服務，公托持續擴建與社宅、市內場地建設等，預計今年增加5處，總間數達92處，可增加96名收托名額。

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