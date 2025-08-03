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一舉兩得！新北推校園滯洪池解淹水困境 民代籲強化整合既有排水設施

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市三重區正義國小設有校園滯洪池，除了幫助滯洪，施工過程，校園操場會翻新。記者張策／攝影
新北市三重區正義國小設有校園滯洪池，除了幫助滯洪，施工過程，校園操場會翻新。記者張策／攝影

新北市近年極端氣候頻繁，各地積淹水災情不斷。舊聚落排水改善面臨空間與管線限制，市府轉向以「校園滯洪池」作為替代方案，以三重正義國小為例，周邊正義北路以往時雨量30毫米就會積水，長元抽水站又無法擴建，市府遂於操場下方設置大型地下滯洪池，有效改善積淹水問題，也順勢翻新學校操場與跑道。水利局表示，目前新北已完成9座校園滯洪池，總蓄水量相當於15座標準泳池，青山國中小預計10月完工，板橋華僑中學也將啟動招標程序。

新北市水利局說明，三重為地勢低窪地區，排水系統管線老舊且密集，長元抽水站周邊難以擴建，正義國小一帶更受限於坡度平緩、管線容量不足等問題。為解決瓶頸，市府與教育局合作於校園操場下設置滯洪池，平時雨水正常排入下水道，豪雨時多餘雨水則自動導入地下貯水槽。施工期間也同步完成操場翻新，提升校園環境品質。

新北市議員王威元指出，三重地區地勢低窪，排水設施不足，歷來是新北市最容易積淹水的區域之一。市府在三重高中、新北高中與正義國小推動設置滯洪池，就是針對這些重點區域強化防洪。他說：「這三個學校都是選定最容易淹水的地方來做，事後也證明確實有效，局部積水問題都已明顯改善。」

其中正義國小的推動過程最具挑戰，王威元回憶，校方與家長會原本反對，認為操場將長期無法使用，且施工期間安全有疑慮。他親自召開座談與協調會，邀集家長、校方與地方民代一同參與，「我當場承諾，如果出事找我負責，我來做主。」

為落實安全管理，他要求工地全程裝設監視器、工程車輛不得於放學與午休時段出入，甚至導護媽媽打電話反映違規時，他也立即趕赴現場阻止車輛進場，並對施工單位實施開罰。「廠商一度覺得我很難搞，但我說，當初是我出來保證的，你們就必須做到。」

他強調，學校滯洪池是改善淹水有效方式，但也坦言校方顧慮多，推動過程確實不易。他表示，未來若有其他地點選擇，應優先考慮設置在公園等空間，「學校操場對孩子來說是無法取代的，有些學生整整三年都沒有真正用過操場，真的很可惜。」

新北市議員彭佳芸指出，三蘆地區巷弄狹窄、開發密集且多為低窪地形，公園下多闢為地下停車場，難以找到大型滯洪空間。所幸近年內政部國土署大量補助，協助新北市在校園內設置滯洪與貯水設施。近三年包括新北高中、正義國小、三重高中等多座滯洪池，已在颱風與午後暴雨中發揮防洪功能。

她也提醒，去年7月1日暴雨仍造成三重高中重安街一帶淹水嚴重。經爭取後，市府已規畫於三重高中北側再增設一座3000噸貯水槽，目前正進行細部設計，並報請國土署補助中。

彭佳芸強調，校園滯洪池未來應強化與既有排水設施的整合及串聯功能，「否則若近兩周南部的暴雨強度落在新北，災情恐怕會更嚴重。」

新北市三重區正義國小設有校園滯洪池，除了幫助滯洪，施工過程，校園操場會翻新。記者張策／攝影
新北市三重區正義國小設有校園滯洪池，除了幫助滯洪，施工過程，校園操場會翻新。記者張策／攝影
新北市水利局長宋得仁（左）介紹校園滯洪池的理念還有效果。記者張策／攝影
新北市水利局長宋得仁（左）介紹校園滯洪池的理念還有效果。記者張策／攝影
新北市三重區正義國小設有校園滯洪池，可透過手機掌握水情。記者張策／攝影
新北市三重區正義國小設有校園滯洪池，可透過手機掌握水情。記者張策／攝影
新北市三重區正義國小設有校園滯洪池，除了幫助滯洪，施工過程，校園操場會翻新。記者張策／攝影
新北市三重區正義國小設有校園滯洪池，除了幫助滯洪，施工過程，校園操場會翻新。記者張策／攝影
校園滯洪池坐落在操場下方。記者張策／攝影
校園滯洪池坐落在操場下方。記者張策／攝影
新北市三重區正義國小設有校園滯洪池，除了幫助滯洪，施工過程，校園操場會翻新。記者張策／攝影
新北市三重區正義國小設有校園滯洪池，除了幫助滯洪，施工過程，校園操場會翻新。記者張策／攝影

校園 三重 淹水 新北 滯洪池

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