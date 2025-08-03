信義區建物外牆磁磚剝落 北市建管處裁罰6萬

台北市建管處今天表示，屋齡達40年的信義區福德街某棟大樓近日發生外牆磁磚剝落事件，經檢視發現剝落處為5樓的冷氣口，已告知住戶儘快修繕，且將依建築法裁罰新台幣6萬元。

有網友昨天在臉書社團「信義區三兩事」發圖文表示，信義區福德街某棟大樓外牆會掉落磚塊與瓷磚，自己1週內已看到2次狀況，並提醒路過附近道路、人行道的民眾要小心。

台北市建管處今天透過新聞稿表示，信義區福德街某棟大樓發生外牆磁磚剝落事件，經查該棟建築為民國74年核發使用執照的老舊大樓，已請建築師公會專業建築師赴現場進行建築安全檢視。

建管處指出，初步檢視結果，剝落位置為建物5樓的冷氣口處，已告知相關住戶儘快修繕，以確保公共安全。

同時，依建築法第77條規定，建築物所有權人應負責維護建築物的安全。

建管處表示，此案由於未善盡管理維護責任，導致外牆磁磚剝落危及公共安全，將依建築法第91條規定，裁罰6萬元；若造成民眾生命財產損害，除依建築法相關規定裁罰外，建築物所有權人也應負相關民刑事責任。

為鼓勵民眾維護老舊建物外牆安全檢測及完成修繕，建管處長虞積學強調，依「台北市建築物外牆飾面剝落申請修繕及補助費用作業要點」規定，民眾可申請補助修繕建築物外牆費用，補助對象為屋齡10年以上建築物，以棟為單位，補助最高限額為20萬元，採實支實付。

另外，台北市都更處也有老屋拉皮更新補助，每案核准補助額度上限以不逾核准補助項目總工程經費的50%，且不超過1200萬元為限。

建管處呼籲，外牆安全維護攸關民眾生命財產安全，所有權人應定期檢視並儘早修繕，避免憾事發生。