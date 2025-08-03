感恩父愛如山...板橋表揚37位模範父親 93歲張萬福最年長

父親節將至，板橋區公所於今舉行模範父親表揚大會，共有37位來自各里的模範父親獲選表揚，感謝他們多年來對家庭的無私付出與對社會的默默貢獻。其中最年長者為93歲的張萬福，最年輕者則是58歲的毛商讚，現場洋溢濃濃的親情與溫馨。

板橋區長陳奇正表示，每位父親都是家庭最堅強的靠山，不僅是孩子的引路人，更是默默守護家園的英雄。他感謝模範父親們無怨無悔的奉獻，並祝福全天下的父親身體健康、闔家幸福。

新北市民政局長林耀長則指出，感謝各里長與協會推薦的每一位模範父親，他們都有堅毅不拔的精神與感人至深的家庭故事，不僅在家中扮演穩定支柱的角色，也積極投身社區服務，是孩子們的驕傲，更是社會的典範。

獲表揚的父親中，93歲的張萬福年輕時從師範學校畢業，任教超過40年，教育無數學生，並在艱困環境中撫育4名子女成人。他一生奉獻教育與家庭，是無數人敬重的師者與慈父。

另名模範父親王和龍，長年辛勤工作養育三名子女，尤其面對重度身障的次子，更以無比耐心陪伴引導，展現父愛的溫柔與堅毅。

來自屏東排灣族的毛商讚，年輕時獨自北上打拚，與妻子攜手築起小家庭。他一方面努力工作撫育子女，一方面也教育女兒不忘族群根源，時常回鄉與部落耆老互動，傳承文化與情感。