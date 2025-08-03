虛擬實境失智者3大困境 北市免費體驗上路

因應高齡化社會及失智人口攀升，台北市衛生局除建置服務資源網介入診斷、治療，即日起到8月底再辦理虛擬實境體驗活動，讓更多人體會失智者3大困境，以同理心營造友善環境。

失智症使得老年人失能、變成依賴人口，台北市衛生局除已布建「台北市政府失智症服務資源網」，包含提供12家失智共照中心、51處失智據點及2處權責型失智據點等資源，並持續推動失智友善政策，即日起到8月底舉辦「智憶守護．台北相伴-失智友善巡迴推廣活動」。

衛生局說明，此活動全市12行政區都有辦理，特色是導入「失智情境VR共感體驗」，模擬失智者在日常生活中的「空間感錯置」、「黃昏症候群」及「視幻覺」3大困境，報名參與者可親自體驗記憶錯亂、方向迷失、感官異常的身心狀態。

衛生局進一步說，期望透過親身感受讓人產生同理心，帶動社會成為對失智者友善的環境，活動也傳授照護技巧，全程免費，每場次90分鐘、名額30名，平日、假日都有舉辦，呼籲民眾報名參加。