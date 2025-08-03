輝達進駐...議員籲天母球場地下停車場擴建 停管處：月底提評估報告

天母運動公園地下停車場預定明年開工，預計興建地下2層，增加314席停車格，議員憂心，該處位於商圈中心加上輝達總部將進駐士林區，預期消費人口大增車位量恐不足，建議市府增建一層停車場，停管處表示，考量地方有需求目前正評估，預計8月底提出最新數據與報告與在地討論。

在地三玉里長羅志傑表示，目前地方居民停車需求雖尚可負擔，但每當棒球比賽或有大型活動舉辦車輛會增加，雖然在近年來多數民眾已慢慢轉搭大眾運輸，他認為，該地區長期舉辦活動加上鄰近百貨公司商圈，最重要應是保障在地民眾停車權益，包含一定比例車格保留及租金上的優惠，才是首要問題。

天母運動公園鄰近天母商圈與大葉高島屋百貨公司，占地面積約16.8公頃，內部規畫籃球場、網球場、溜冰場、田徑場等不同運動空間，每逢假日許多國際比賽或職棒會在此舉辦，每年還有台北啤酒節等大型活動都會湧入大量人潮，停車位更時常不足，市府日前拍板，預計在運動公園興建地下兩層停車場，可提供314個停車位。

議員林杏兒指出，輝達公司已宣布要落腳在士北科，未來整個天母地區的消費人口，勢必隨著快速成長，再加上原本當地居民的停車需求，314格車位恐供不應求，她曾建議市府能夠考慮在天母運動公園草坪下方再增建一場地下停車場，在地民眾也提出增建地下第三層，可以再多提供一百多個停車位，緩解停車需求。

停管處表示，興建規畫已考量當地平日停車供需狀況及特殊活動期間如賽事、大型集會所產生即時性停車需求，最終以興建地下2層，增加314席停車格位為最適建議方案通過，但地方上一直有在反應希望可以再增加停車格位，目前有在重新評估研究，預計可以在8月底前提出最後評估果，將在提出數據與地方溝通。