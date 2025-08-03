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新北客家園區20周年慶 從音樂、餐桌到原創IP玩「新客覺醒」
新北市客家文化園區歡慶20周年，主打「新客覺醒」，園區展出的原創角色「小圓麵包」大型裝置藝術預計展至年底，將延伸推出相關IP（Intellectual Property 智慧財產）周邊與文化互動內容。主題展覽「匯客之所」也將持續開展，以「顏色」為入口，邀民眾一同建構屬於新北的客家生活調色盤。
新北客家文化園區昨歡慶20周年，活動從下午延續至夜晚，串聯市集、展覽、音樂演出與文化體驗，現場人潮絡繹不絕，市長侯友宜與青年音樂人Puzzleman即興敲擊手指鼓與大家同樂。
侯友宜表示，客家文化在新北不只是族群標籤，是一種開放的文化態度。20年來，新北市以都會客家為核心，推動青年參與、導入創意展演，逐步累積出屬於新北的客家底蘊。侯市長期待讓每一位生活在這座城市的人，不論是不是客家人，都能讓客家走入日常，走進未來。
今年首次合作的「新客餐桌」是活動亮點。新北市客家局長劉冠吟邀集五家在地人氣餐飲品牌，以「醃漬物」為主題發想，重現客家料理的酸香智慧。從板橋老字號「來得福客家餐廳」經典的梅干扣肉與福菜肉片湯，到「阿爸的客家菜」融合油飯與小炒的創意拼盤；年輕世代熟悉的「好初早餐」也端出桔醬紅糟豬五花漢堡與花生麻糬甜堡，讓客家從早餐就有驚喜；風格餐酒館「昔日大飯店」與冰品品牌「進擊の冰臧業」分別以桔醬唐揚雞與創作限定的紫蘇梅口味冰淇淋驚豔味蕾，從食物說故事，讓文化有滋有味。
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