快訊

西瓜皮營養比果肉更多 專家建議若想吃先經1道手續

U12世界盃／中華隊爭季軍不見總教練 因前役違規用投手遭禁賽罰款

勘災點燃2026戰火 賴清德挺林俊憲 陳亭妃用一句話定調

聽新聞
0:00 / 0:00

新北客家園區20周年慶 從音樂、餐桌到原創IP玩「新客覺醒」

聯合報／ 記者劉懿萱張策／新北即時報導
新北市客家文化園區歡慶20周年，市長侯友宜（左）與青年音樂人Puzzleman即興敲擊手指鼓與大家同樂。圖／新北市客家局提供
新北市客家文化園區歡慶20周年，市長侯友宜（左）與青年音樂人Puzzleman即興敲擊手指鼓與大家同樂。圖／新北市客家局提供

新北市客家文化園區歡慶20周年，主打「新客覺醒」，園區展出的原創角色「小圓麵包」大型裝置藝術預計展至年底，將延伸推出相關IP（Intellectual Property 智慧財產）周邊與文化互動內容。主題展覽「匯客之所」也將持續開展，以「顏色」為入口，邀民眾一同建構屬於新北的客家生活調色盤。

新北客家文化園區昨歡慶20周年，活動從下午延續至夜晚，串聯市集、展覽、音樂演出與文化體驗，現場人潮絡繹不絕，市長侯友宜與青年音樂人Puzzleman即興敲擊手指鼓與大家同樂。

侯友宜表示，客家文化在新北不只是族群標籤，是一種開放的文化態度。20年來，新北市以都會客家為核心，推動青年參與、導入創意展演，逐步累積出屬於新北的客家底蘊。侯市長期待讓每一位生活在這座城市的人，不論是不是客家人，都能讓客家走入日常，走進未來。

今年首次合作的「新客餐桌」是活動亮點。新北市客家局長劉冠吟邀集五家在地人氣餐飲品牌，以「醃漬物」為主題發想，重現客家料理的酸香智慧。從板橋老字號「來得福客家餐廳」經典的梅干扣肉與福菜肉片湯，到「阿爸的客家菜」融合油飯與小炒的創意拼盤；年輕世代熟悉的「好初早餐」也端出桔醬紅糟豬五花漢堡與花生麻糬甜堡，讓客家從早餐就有驚喜；風格餐酒館「昔日大飯店」與冰品品牌「進擊の冰臧業」分別以桔醬唐揚雞與創作限定的紫蘇梅口味冰淇淋驚豔味蕾，從食物說故事，讓文化有滋有味。

新北市客家文化園區歡慶20周年，主打「新客覺醒」。圖／新北市客家局提供
新北市客家文化園區歡慶20周年，主打「新客覺醒」。圖／新北市客家局提供
新北市客家文化園區歡慶20周年，今年首次合作的「新客餐桌」是活動亮點。圖／新北市客家局提供
新北市客家文化園區歡慶20周年，今年首次合作的「新客餐桌」是活動亮點。圖／新北市客家局提供

客家文化

延伸閱讀

提日媒也批賴政府推動罷免 侯友宜：人民已看得很累

呼籲放下罷免 侯友宜：朝野應商討現階段面對的問題

新北新卸任校長交接典禮 彭怡婷將接板橋國中

影／台美關稅20% 侯友宜：何為暫時性稅率 盼賴總統說清楚

相關新聞

捷運中山站沿線為何引爆觀光熱點？設計師曝「城市客廳」巧思

台北城市綠廊「心中山線形公園」南段今年完工，串連北段，可望成為國際觀光新熱點。操刀改造的是設計師宋鎮邁與其團隊，她盼透過...

輝達進駐...議員籲天母球場地下停車場擴建 停管處：月底提評估報告

天母運動公園地下停車場預定明年開工，預計興建地下2層，增加314席停車格，議員憂心，該處位於商圈中心加上輝達總部將進駐士...

新北客家園區20周年慶 從音樂、餐桌到原創IP玩「新客覺醒」

新北市客家文化園區歡慶20周年，主打「新客覺醒」，園區展出的原創角色「小圓麵包」大型裝置藝術預計展至年底，將延伸推出相關...

女王頭有斷頭危機...野柳鐵塔鏽蝕也有傾倒疑慮 急封步道

新北市萬里區野柳岬高處，高達43公尺紅白相間的「野柳鐵塔」相當醒目。區公所發現上層，鏽蝕情況加劇，有傾倒疑慮，已封閉步道...

日治龍口町歷建今雜草欠維護 建商還插都更廣告引質疑

北市中正區植物園附近一處日治時期興建的垃圾焚化爐「龍口町塵芥燒却場」，為目前北市僅存一座，2014年登錄為歷史建物，但因...

豪雨烏來台車邊坡落石...林業署清完 今上午9時起恢復營運

日前受豪雨影響烏來台車軌道0K+980上邊坡發生落石掉落在防落石網上，林業保育署新竹分署緊急處理，加設防護措施做安全區隔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。