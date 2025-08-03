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女王頭有斷頭危機...野柳鐵塔鏽蝕也有傾倒疑慮 急封步道

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
設在野柳岬高43公尺的「野柳鐵塔」，上層鏽蝕有傾倒疑慮，新北市萬里區公所封閉步道，避免遊客靠近發生危險。圖／萬里區公所提供
設在野柳岬高43公尺的「野柳鐵塔」，上層鏽蝕有傾倒疑慮，新北市萬里區公所封閉步道，避免遊客靠近發生危險。圖／萬里區公所提供

新北市萬里區野柳岬高處，高達43公尺紅白相間的「野柳鐵塔」相當醒目。區公所發現上層，鏽蝕情況加劇，有傾倒疑慮，已封閉步道，避免遊客靠近發生危險。區長黃雱勉今天說，如果無線電視接收器等設備能不必放那麼高，或許可只拆除上層鐵塔，否則就要拆除重建。

在野柳岬成立的野柳地質公園是國內知名景點，從入口一路往內，地質公園共分成3區，第1區有不少蕈狀岩、薑石和燭台石，第2區是最知名的「女王頭」所在地，另外還有仙女鞋、金剛石、地球石等地景。

沿著野柳岬稜線步道，可再走到第3區生態區，因為探訪的遊客較少，被稱為秘境。第3區的高處有兩座建物，分別是1967年興建的「野柳燈杆」，用來加強基隆港的導航功能。「野柳鐵塔」建於1995年，上方掛設無線電視台、警察廣播電台和警、消無線電接收設備，傳播無線訊號。

女王頭的頸圍近30年減少103公分，外界憂心終將斷頭。交通部北觀處表示，每年都會量測女王頭，掌握自然風化速度。依歷年頸圍平均數字來看，每年自然風化約縮小1公分。女王頭還能撐多久難以預估，野柳鐵塔也傳出折斷危機。

黃雱勉表示，在為鐵塔上漆保固時，發現上層結構鏽蝕，日前安排土木技師會勘，發現狀況不是很好，如果再遇颱風或強勁東北季風，都可能傾倒，因此當天就封閉通往鐵塔和燈桿的步道，禁止遊客接近，以免發生危險。

黃雱勉表示，因為光靠補強難以確保安全，所以會再邀集工程專家及台視、中視、華視、民視、警廣和警、消單位開會，如果設備可以設在鐵塔中下層，評估只拆除鐵塔上層也可行，就只拆除上層鐵塔，如果不可行，就要整座鐵塔拆除重建。

設在野柳岬高43公尺的「野柳鐵塔」，上層鏽蝕有傾倒疑慮，新北市萬里區公所封閉步道，避免遊客靠近發生危險。圖／萬里區公所提供
設在野柳岬高43公尺的「野柳鐵塔」，上層鏽蝕有傾倒疑慮，新北市萬里區公所封閉步道，避免遊客靠近發生危險。圖／萬里區公所提供
設在野柳岬高43公尺的「野柳鐵塔」，上層鏽蝕有傾倒疑慮，新北市萬里區公所封閉步道，避免遊客靠近發生危險。圖／萬里區公所提供
設在野柳岬高43公尺的「野柳鐵塔」，上層鏽蝕有傾倒疑慮，新北市萬里區公所封閉步道，避免遊客靠近發生危險。圖／萬里區公所提供
設在野柳岬高43公尺的「野柳鐵塔」，上層鏽蝕有傾倒疑慮，新北市萬里區公所封閉步道，避免遊客靠近發生危險。圖／萬里區公所提供
設在野柳岬高43公尺的「野柳鐵塔」，上層鏽蝕有傾倒疑慮，新北市萬里區公所封閉步道，避免遊客靠近發生危險。圖／萬里區公所提供
設在野柳岬高43公尺的「野柳鐵塔」，上層鏽蝕有傾倒疑慮，新北市萬里區公所封閉步道，避免遊客靠近發生危險。圖／萬里區公所提供
設在野柳岬高43公尺的「野柳鐵塔」，上層鏽蝕有傾倒疑慮，新北市萬里區公所封閉步道，避免遊客靠近發生危險。圖／萬里區公所提供
設在野柳岬高43公尺的「野柳鐵塔」，上層鏽蝕有傾倒疑慮，新北市萬里區公所封閉步道，避免遊客靠近發生危險。圖／萬里區公所提供
設在野柳岬高43公尺的「野柳鐵塔」，上層鏽蝕有傾倒疑慮，新北市萬里區公所封閉步道，避免遊客靠近發生危險。圖／萬里區公所提供

野柳 女王頭

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