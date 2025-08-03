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捷運中山站沿線為何引爆觀光熱點？設計師曝「城市客廳」巧思

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北城市綠廊「心中山線形公園」改造，是由一口規劃設計顧問有限公司設計師宋鎮邁（左三）與其團隊操刀。記者林佳彣／攝影
台北城市綠廊「心中山線形公園」改造，是由一口規劃設計顧問有限公司設計師宋鎮邁（左三）與其團隊操刀。記者林佳彣／攝影

台北城市綠廊「心中山線形公園」南段今年完工，串連北段，可望成為國際觀光新熱點。操刀改造的是設計師宋鎮邁與其團隊，她盼透過綠廊空間再造，讓人們在「城市客廳」找到自己舒適的姿態。

心中山線形公園的改造設計由一口規劃設計顧問有限公司操刀。負責人宋鎮邁分享，台北車站到花博園區全長僅2.5公里，但一般人會覺得距離遠，原因是空間不友善，與周邊商圈、公園等紋理是有很多斷裂。因此公司2016年加入該案空間改造，提出整條廊帶的願景規畫。

宋鎮邁舉例中山站1號出口與4號出口中間的行穿線，民眾從誠品生活南西店到對角，過馬路得要停等2次紅綠燈；空間的軸線有沒有可能從2樓的角度來看，原來這是城市中的綠色風景。

她說，經交通局、交工處、新工處與捷運公司等單位研擬，打造20公尺寬的行穿線，這條行穿線透過不同視野的轉換及重新想像動線的連續性，就像市長蔣萬安所說好像日本澀谷一般。

「方便、便利性是首要條件，但是有沒有可能慢下來一點？」宋鎮邁說，希望人們在城市廣場、小空間找到自己舒適的姿態，因此團隊設計上，選擇寬版座椅，可以坐也可以躺，猶如城市的客廳。

宋鎮邁觀察，捷運中山站有著城市裡的互動，「你來是看人，也是被看」，滿有意思。團隊希望透過綠廊空間的重整再造，讓民眾重新回歸到西區這個交通機能性的空間，也可以是大家在此相遇、相視、共同創造新的城市回憶。

她提到，捷運公司陸續在雙連、花博園區前方完成改造，心中山線形公園南段是第四棒，蔣市長也說第五棒是要從長安西路一路到台北車站，跨越市民大道要做1座人行空橋。整個廊帶，對於西區，重新有了不同生活型態的願景想像。

北市府在捷運中山站1號與4號出口前方打造20公尺寬的行穿線，更加緊密銜接城市綠廊心中山線形公園北段與南段。記者林佳彣／攝影
北市府在捷運中山站1號與4號出口前方打造20公尺寬的行穿線，更加緊密銜接城市綠廊心中山線形公園北段與南段。記者林佳彣／攝影
台北城市綠廊「心中山線形公園」。本報系資料照／記者曾原信攝影
台北城市綠廊「心中山線形公園」。本報系資料照／記者曾原信攝影

宋鎮邁 設計師 捷運公司

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