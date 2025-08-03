日治龍口町歷建今雜草欠維護 建商還插都更廣告引質疑

北市中正區植物園附近一處日治時期興建的垃圾焚化爐「龍口町塵芥燒却場」，為目前北市僅存一座，2014年登錄為歷史建物，但因欠缺維護、雜草叢生，最近還被發現有建商放置相當大都更招牌，引發質疑恐破壞歷建本體。

「我經過時看到，嚇壞了！」文化大學景觀學系教授郭瓊瑩表示，這處歷史建築是台北市役所於1930年代興建的大型垃圾焚化廠，文化局2014年文資大會審查登錄為歷史建築，不過她最近經過竟發現具文資價值的歷史建築，怎麼被放了一個相當大幅的都市更新廣告招牌，具有文資價值，憂心恐破壞歷史建築。

對此，北市文化局文化資產科長林舒華表示，目前看，廣告物並無傷害到歷史建物本體，由於基地之前被畫入北市更新處的更新單元內，這處龍口町被登錄為歷史建築，整個基地原是要由都更實施者一同進行歷史建築的維護管理，當時的確有計畫是要將歷史建築以「解體再重組」方式處理，不過自109年提出更新事業計畫後，該更新案一直沒有過，導致延宕至今。

林舒華表示，由於更新案延到導致歷史建築欠缺維護，除雜草叢生，先前還遭堆置垃圾，文化局今年五月有再度到現場會勘，已經要求國產署要先進行龍口町塵芥燒却場的歷史建築環境整理，不要讓歷建繼續劣化，預計年底國產署要送修復計畫。至於廣告物，為避免外界疑慮，有要求國產署將廣告物是否移置別處。

這處龍口町「塵芥燒却場」為台北市役所於1932-1933年規劃興建完成三處大型垃圾焚化廠中，目前僅存之一處；當年之所以登錄有文資身分，是因這三處「塵芥燒却場」解決原有垃圾焚燒爐的問題，可以不受天候影響，達成全市垃圾處理量之需求，是當時北市公共衛生建設之重要指標。