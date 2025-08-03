被批海岸認養下降 新北環局：沙岸先推

海洋垃圾嚴重危害環境，新北市可認養海岸長度72公里，審計處指出，新北推動海岸認養淨灘制度，但尚有近半數海岸段尚待認養，且認養資源集中於部分海岸段。環保局說，考量認養維護容易度及民眾可親近性，扣除危險海岸，優先推動沙岸認養。

審計處表示，新北市府為鼓勵機關企業認養海岸執行淨灘活動，截至去年9月底止認養海岸長度 32.2公里，認養率 44.7％，較前年底止認養率49.7％有下降趨勢。

環保局說，考量認養維護容易度及民眾可親近性，優先推動沙岸認養，迄今27.9公里沙岸線已100%獲得認養維護，目前有100個公私部門認養維護39.7公里。

環保局指出，去年認養單位辦理106場淨灘活動，參與人數1萬568人次，清出資源垃圾9公噸、非資源垃圾25公噸。較危險岩岸部分，將向較專業團體如環保團體、潛水團體推廣認養，提升海岸認養率。

審計處還點出，新北市成立淨海合作社，募集租用潛水設備商家，提供民眾相關工具協助清除海洋廢棄物，近3年度新加入業者有下降情形。

環保局解釋，政策初期是以新北沿海潛水店家為主要對象，至目前為止，合作社店家增至40家，未來將持續洽詢店家合作意願，透過定期訪談建立多元合作模式。