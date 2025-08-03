黃金質借多 北市公營當鋪淨利暴增千萬

國際金價高檔盤旋，為「公營當鋪」台北市動產質借處帶來可觀盈餘，去年淨利暴增千萬，議員籲市府調降利率，苦民所苦、照顧弱勢。動質處說，質借利率已是全國最低，仍會研議調降質借利率回饋市民，落實市長蔣萬安照顧市民政策。

去年總決算審核報告指出，動質處稅後淨利為3342萬餘元，較原預算2166萬元增加1175萬餘元，增幅54.26％。主因國際黃金價格上漲，配合調高黃金質借標準，民眾以黃金質借放款金額較預計增，利息收入隨增所致。

議員侯漢廷指出，動質處是市府設立的「官方當鋪」，提供以動產為擔保的小額短期貸款，黃金質借占比逾9成。主要服務對象往往是因突發變故或經濟困境而走投無路的弱勢市民，去年平均每位質借客戶借款約8.6萬元，反映出他們為了數萬元的緊急開銷來典當金飾，每一分利息都是沉重負擔。

侯漢廷說，這筆意外之財是建立在這群陷入困境民眾的需求累積，市府應苦民所苦、照顧弱勢，應設法減輕借款人壓力，例如調降利率、提供利息補貼。

動質處長林昆華回應，為照顧市民及弱勢族群，2016年起就實施差別利率，2020年檢討利率調整機制，將市民質借利率由月息0.66%調降至0.62%。弱勢族群質借利率2020年8月起連續3年調降，由0.63%降至0.36%，並陸續擴大適用對象。