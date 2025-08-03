台62線七堵延伸萬里 啟動環境調查

基隆基金公路與新北萬里因上下國3穿越性車流頻繁塞車，居民怨聲載道。公路局規畫台62線七堵延伸萬里優先路段紓解，正做綜規期中報告，7月已啟動環境調查。新北議員希望明年底前先拚通過環評，萬里路段優先施作，預估經費達240億元。

基金一路到三路及鄰近萬里路段，平時上下班車流量大，逢假日、節日更是必塞，因有從國3進出北海岸觀光旅遊的車流，兩地長期飽受塞車之苦，居民認為台62線延伸萬里，台北來的車流就可紓解基金公路壓力。

議員張錦豪說，金山、萬里里長曾向賴清德總統陳情推動台62線延伸案，交通部積極協助，去年3月通過可行性評估，進入綜合規畫期中報告，今年7月啟動環境調查，力拚明年底通過環評後函報建設計畫，以萬里路段優先施作。

去年行政院函覆交通部公文，認為延伸至萬里的優先路段效益較高，所需經費240億元「原則同意由公共建設計畫經費支應」。

公路局規畫先推動瑪東系統至萬里景美路，建構萬里交流道，路線總長約4.9公里，道路採雙向四車道。如明年7月順利通過環境影響評估，預估2027年初可函報行政院建設計畫，2028年進入發包程序，2029年動工，預計6年可完工。

基隆則認為可先在國3或台62基隆路段增設匝道，紓解往基金公路車流，已完成可行性研究期中報告，計畫從安樂區樂利三街闢設高架橋銜接國3基金交流道，經費需18.73億元，將向交通部爭取。

市議員吳驊珈表示，規畫以高架行經安樂區的外寮里與興寮里，應辦說明會取得居民共識，建議基金交流道與國道3號的銜接匝道先拓寬，否則只是換個地方塞車而已。基隆市政府則說，目前正在評估及蒐集地方意見，會送高公局確認方案可行性。