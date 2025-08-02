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打造首座不塑花市 環境部推動建國花市「三袋同行」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部預計將建國市場打造為全台首座不塑花市，以「環保三袋」自備購物袋、重複使用二手袋或借用循環袋，「三袋同行，減塑可行」方式，讓民眾在花市市集型場域也能為減塑貢獻。記者曾原信/攝影
環境部預計將建國市場打造為全台首座不塑花市，以「環保三袋」自備購物袋、重複使用二手袋或借用循環袋，「三袋同行，減塑可行」方式，讓民眾在花市市集型場域也能為減塑貢獻。記者曾原信/攝影

環境部以建國假日花市作為全台首個減塑示範場域，打造成「不塑花市」。即起攤商將不主動提供購物用塑膠袋，民眾可自備購物袋、重複使用乾淨二手袋或借用循環袋，目標是年底提高至1成民眾自備袋子。

環境部今在建國市場舉辦「花漾新生活，植感自己袋」記者會，與建國假日花市自治會、台北市農會及民間團體、企業共同啟動花市減塑示範推廣活動，以「環保三袋」自備購物袋、重複使用二手袋或借用循環袋，「三袋同行，減塑可行」方式，讓民眾在花市市集型場域，也能為減塑貢獻。

環境部長彭啓明說，一天約3萬人造訪建國花市，但僅1.57%民眾會自備袋子，他認為會來建國花市的人就是喜愛花花草草，環境部要召喚大家一起熱愛地球、響應減塑，結合一半以上的攤商、附近飯店、民間團體、台北市政府推動，希望將建國花市打造成台灣第一個減塑花市，期盼年底能將自備袋子比率提高至1成。

台北市產發局長陳俊安也提到，經濟發展與環境永續絕對可以併行，這次跟北市環保局合作，可讓有限資源發揮最大的效益，由公私協力與民間合作使花市示範點成為一個新的模式。

慈濟基金會副執行長劉效成說，除了在地服務資源回收已逾27年，希望與環境部攜手，將累積的行動經驗、長年耕耘轉化為實質改變；在場攤商代表也表示，已有超過120個攤商加入減塑友善行列，展現支持這次建國花市減塑示範活動的行動力。

環境部表示，第一階段示範活動從8月2日起到12月底止，以「三袋同行，減塑可行」方式，引導民眾從自備環保袋、使用乾淨二手袋或借用循環袋，讓花市購物透過替代用品，減少一次用塑膠袋的使用。同時，攤商將不主動提供購物用塑膠袋，並透過攤商間的競賽共同來努力建構不塑場域。

環境部強調，不論使用哪種方式到建國花市消費，只要未向攤商取用一次用塑膠袋者，即可掃描攤商專屬QR Code抽獎拿好康，自備購物袋消費的民眾更有機會獲得福容飯店住宿券。

攤商 環境部

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