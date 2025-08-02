汐止康誥坑溪護溪 親子移除外來吳郭魚、錦鯉及泰國姑呆

新北市汐止區公所今天在康誥坑溪舉辦親子營活動，由生態專家帶領家長與孩子共同參與護溪巡禮，講師提及溪流中原本棲息許多台灣原生魚種，但近年宗教放生及棄養行為頻繁，外來魚種大量入侵，對原生生態造成嚴重衝擊。親子一起親手移除外來吳郭魚、錦鯉及泰國姑呆，小朋友都說「長知識了」。

為強化親子對生態保育的認識，並推廣食農教育，汐止區公所攜手汐止區農會與iFG遠雄廣場，今天在康誥坑溪舉辦「ESG永續親子營」。外來魚種移除及農業體驗課程，很吸引小朋友參與，認為很有意義。

專業生態講師帶領家庭深入認識溪流周邊的自然環境與生物多樣性，了解康誥坑溪作為基隆河支流的重要性。講師說明溪流中原本棲息許多台灣原生魚種，但由於近年宗教放生及棄養行為頻繁，外來魚種大量入侵，對原生生態造成嚴重衝擊。

實地移除外來魚種的行動是今天亮點，家長與孩子們穿上防水裝備，一起下水觀察並協助撈捕魚隻。在過程中，孩子們學習分辨原生與外來魚種，認識康誥坑溪中常見的外來魚類，包括吳郭魚（尼羅口孵非鯽、吉利非鯽）、錦鯉及泰國姑呆（線鱧）等。雖然這些魚種外表吸引人，卻會掠食原生魚蝦、破壞棲地、影響水質，是溪流生態的大敵，因此移除牠們是保育原生生態的關鍵步驟。

在老師耐心引導下，孩子們首次近距離接觸活魚，從最初的驚訝與遲疑，到興奮地喊出「好滑喔」的歡笑聲，學到自己居住環境旁溪流的生態知識。