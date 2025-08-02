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台北城市綠廊全線貫通快來打卡 蔣萬安曝未來還要接到這

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北捷運公司今在捷運中山站外舉辦「心中山南段線形公園」開幕活動，台北市長蔣萬安（中）出席共襄盛舉。記者邱德祥／攝影
台北捷運公司今在捷運中山站外舉辦「心中山南段線形公園」開幕活動，台北市長蔣萬安（中）出席共襄盛舉。記者邱德祥／攝影

「心中山線形公園」是台北重要的城市綠廊，吸引許多國內外民眾造訪。斥資1.3億元改造的南段完工，台北捷運公司也首次串聯南、北段舉辦開幕系列活動；市長蔣萬安今說，心中山從北段延伸至南段，未來銜接台北車站，是北市推動都更與人本環境的重要示範。

心中山線形公園與周邊街區、小巷弄緊密交織，從老屋咖啡館到文創小店，展現出台北豐富的多元面貌。北段串聯中山站至雙連站，在北捷經營下轉型成功，帶動周邊商圈成為北市最繁榮地區之一，中山區更是入選英國「Time Out」雜誌調查全球最酷40個街區之一。

南段位在長安西路至南京西路間，2023年2月起展開各出入口及公園整體改造工程，包含去年8月開放通行的中山地下街R4、R5出入口及周遭綠廊、今年1月的R6出入口及中山站豎井、5月則是中山站1號出口。北捷工務處長洪銘遠說，南段重點是1號出口的單向扶梯改為雙向，以及平台改造，如今南北段兩座看台相呼應。

北捷特別攜手JR東日本集團日本艾妥列股份有限公司，在中山站外舉辦「夏日亮點 花樂Me」系列活動，不只花樂市集，還有浪漫花牆及造景，串連南、北段園區，同時推出心中山南段開幕紀念燈箱招牌立體造型悠遊卡，即日起至8月17日。

蔣萬安今出席開幕致詞指出，他對心中山非常有感情，目前住在這附近，幾乎每個禮拜都會來，包括太太和3個寶貝；孩子是在這裡出生長大，未來對當地發展一定是非常熟悉也有很高期待。

他說，上任後跟捷運公司不斷討論、修正，也感謝宋鎮邁老指導、在地里長支持、商圈合作、日本友人協助，心中山南段終於啟用。新開闢的20公尺行人穿越道，讓北段與南段更加緊密銜接，獲網友讚譽有「台北澀谷路口」之感。

蔣萬安表示，心中山整體規畫結合藝術、美學與宜居環境，更融入在地文化、世代交融與商圈共榮。他希望打造不只綠色廊道，更重要是代表城市不斷往，市府團隊的使命及目標將持續推進心中山綠廊向南延伸，一路串接至長安西路，並透過空橋連通至台北車站，讓台北持續進步。

心中山線型公園南段啟用，北捷即日起舉辦「夏日亮點 花樂Me」活動，以「花開意象、台日合作」為主題，串連南、北段園區。記者邱德祥／攝影
心中山線型公園南段啟用，北捷即日起舉辦「夏日亮點 花樂Me」活動，以「花開意象、台日合作」為主題，串連南、北段園區。記者邱德祥／攝影
「心中山線形公園」是台北重要的城市綠廊，南段今年全區完工，北捷首次串聯南、北段在捷運中山站舉辦「夏日亮點 花樂Me」開幕主題活動，即日起至8月17日。記者林佳彣／攝影
「心中山線形公園」是台北重要的城市綠廊，南段今年全區完工，北捷首次串聯南、北段在捷運中山站舉辦「夏日亮點 花樂Me」開幕主題活動，即日起至8月17日。記者林佳彣／攝影
心中山線型公園南段位在長安西路至南京西路間，此為捷運中山站1號出口。記者林佳彣／攝影
心中山線型公園南段位在長安西路至南京西路間，此為捷運中山站1號出口。記者林佳彣／攝影
心中山線型公園南段位在長安西路至南京西路間，2023年2月起展開各出入口及公園整體改造工程，捷運中山站1號出口的單向扶梯改為雙向。記者林佳彣／攝影
心中山線型公園南段位在長安西路至南京西路間，2023年2月起展開各出入口及公園整體改造工程，捷運中山站1號出口的單向扶梯改為雙向。記者林佳彣／攝影
「心中山線形公園」是台北重要的城市綠廊，吸引許多國內外民眾造訪，此為今年全區完工的南段。記者邱德祥／攝影
「心中山線形公園」是台北重要的城市綠廊，吸引許多國內外民眾造訪，此為今年全區完工的南段。記者邱德祥／攝影

日本 蔣萬安 台北捷運 捷運公司

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