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新北客家文化園區20周年慶 跨界餐宴展創意風味

中央社／ 新北2日電

新北市客家文化園區歡慶20週年，今天以「新客覺醒」為主題辦活動，串聯市集、展覽、音樂演出及文化體驗。其中，以醃漬與發酵吸引味蕾的佳餚，展現濃厚客家風味的飲食文化。

新北市府客家事務局今天表示，祝賀園區20歲生日，今天登場的「新客餐桌」為活動亮點，由客家局長劉冠吟邀5家來自不同領域的餐飲品牌，以醃漬文化為發想靈感，跨界合作桌宴，呈現酸香濃厚的客家風味。

客家局說，客家飲食文化素以「醃漬、發酵、保存」技藝聞名，象徵與土地共生的智慧與勤儉精神。透過老師傅重視經典原味，讓都會區也能時刻品嚐到家鄉好滋味，並訴說著客家人在節慶與日常生活中，如何善用醃漬保存，珍惜每一份食材的精神。

這些風味餐包括梅干扣肉與福菜肉片湯、融合油飯與小炒的創意拼盤、桔醬紅糟豬五花漢堡、及花生麻糬甜堡；還有業者推出桔醬唐揚雞，驚艷味蕾的紫蘇梅冰淇淋，企圖以味覺與嗅覺，讓食物說故事，傳遞族群的生活智慧。

客家局表示，客家在新北已超越族群，成為開放的文化態度，並推動青年參與、導入創意展演，逐步形塑出屬於新北的客家底蘊。為展現推動都會型客家的豐碩成果，青年音樂人Puzzleman帶來即興指鼓演奏，為活動注入創意與活力。

客家局說，下午開始的活動有藍染DIY、無酒精特調茶飲、客語幸運餅乾等體驗，還有園區原創角色「小圓麵包」的大型裝置藝術展出至年底，後續也將推出周邊商品與文化互動內容，讓客家文化成為市民生活的一部分。

客家文化

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