快訊

港口一度暫封閉！長榮長月輪「50個貨櫃墜海」原因曝光 公司回應了

MLB／鄧愷威大聯盟初先發 過來人王建民給建議：不要讓出機會

聽新聞
0:00 / 0:00

影／北捷心中山線形公園南、北串聯 打造觀光新熱點

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
台北捷運中山站外舉辦「夏日亮點 花樂Me」活動，搭配正統日本舞踊精彩演出，象徴台北與國際文化的深度連結。記者邱德祥／攝影
台北捷運中山站外舉辦「夏日亮點 花樂Me」活動，搭配正統日本舞踊精彩演出，象徴台北與國際文化的深度連結。記者邱德祥／攝影

最繽紛絢麗的花樂舞台在心中山！台北捷運公司及JR東日本集團「日本艾妥列股份有限公司」今天在台北捷運中山站外，聯手舉辦「夏日亮點 花樂Me」開幕活動，特別邀請台北市市長蔣萬安蒞臨，見證線形公園南段改造完成，與心中山線形公園北段串聯，打造都市綠色廊帶。

心中山線形公園與周邊街區、小巷弄緊密交織，展現出台北豐富的多元面貌，看見這座城市最獨特的魅力—歷史與現代的交融、文化與創意的共生。從老屋咖啡館到文創小店，每個角落都蘊含著濃厚的在地溫度，是屬於這座城市最珍貴的記憶與未來。未來，這條城市綠廊不只是民眾通勤、散步的通道，更帶動周邊商圈及鄰里共榮發展，成為引以為傲的國際觀光新熱點。

台北市長蔣萬安出席記者會時表示，心中山線形公園南段的正式啟用，象徵台北城市公共空間的再升級。自2019年北段完工後，市府延續美學導向與社區共融理念 持續推動都市空間的優化與人本設計，南段從捷運中山站延伸至長安西路，完整構築出一條融合交通功能、綠地休憩與人文美感的城市絲廊。他強調，這條軸線不僅讓民眾通勤更便利，更展現出台北對生活品質與城市風格的用心經營，也為鄰近的商圈與街區注入更多元、友善的公共能量。他也鼓勵市民在生活中多加利用這條綠廊，不論是參與藝文活動，都是體驗台北多元面貌的最佳入口。

蔣萬安讚揚，心中山將美學思維導入公共空間，成功打造出結合休憩、美感與社區共融的城市綠廊，從捷運中山站一路延伸至長安西路，不僅是空間延續，更是生活品質、文化氛圍與商業動能的升級，展現豐富的多元面貌。

捷運心中山站南段全新啟航，「夏日亮點 花樂Me」活動以「花開意象、台日合作」為主題，象徵「心中山南段」在城市更新中的誕生與綻放，展開一系列活動。記者邱德祥／攝影
捷運心中山站南段全新啟航，「夏日亮點 花樂Me」活動以「花開意象、台日合作」為主題，象徵「心中山南段」在城市更新中的誕生與綻放，展開一系列活動。記者邱德祥／攝影
捷運心中山站南段全新啟航，台北市長蔣萬安（中）出席記者會。記者邱德祥／攝影
捷運心中山站南段全新啟航，台北市長蔣萬安（中）出席記者會。記者邱德祥／攝影
捷運心中山站南段全新啟航。記者邱德祥／攝影
捷運心中山站南段全新啟航。記者邱德祥／攝影
捷運心中山站南段全新啟航，「夏日亮點 花樂Me」活動以「花開意象、台日合作」為主題，象徵「心中山南段」在城市更新中的誕生與綻放，展開一系列活動。記者邱德祥／攝影
捷運心中山站南段全新啟航，「夏日亮點 花樂Me」活動以「花開意象、台日合作」為主題，象徵「心中山南段」在城市更新中的誕生與綻放，展開一系列活動。記者邱德祥／攝影

蔣萬安 台北捷運

延伸閱讀

睽違17年！濱崎步重返小巨蛋 蔣萬安臉書曝致贈Ayu「禮物」

浪費10幾億陪民進黨一直選 蔣萬安怒轟「偷走我們去年選票」

賴清德下令精準罷免？蔣萬安回應「現在是全台艱困時刻」

昨喊話賴清德停止惡罷 超強「母雞」蔣萬安今即行動助陣羅明才

相關新聞

睽違17年！濱崎步重返小巨蛋 蔣萬安臉書曝致贈Ayu「禮物」

台北市長蔣萬安今在臉書發文「Welcome back, AYU！」17年了，日本流行天后濱崎步 Ayumi Hamasa...

影／北捷心中山線形公園南、北串聯 打造觀光新熱點

最繽紛絢麗的花樂舞台在心中山！台北捷運公司及JR東日本集團「日本艾妥列股份有限公司」今天在台北捷運中山站外，聯手舉辦「夏...

汐止福安宮捐贈高頂救護車 助新北市消防局守護汐止居民生命安全

新北市汐止區福安宮今天捐贈1輛高頂救護車，助新北市消防局守護汐止居民生命安全，由新北市消防局第六救災救護大隊副大隊長李建...

被指海岸線認養比率低 新北環保局：沙岸認養百分百

海洋垃圾殘害環境，新北市海岸線長達145公里，審計處指出，新北推動公私認養海岸淨灘，截至去年認養長度32.2公里，認養綠...

台62線延伸萬里7月啟動環境調查 議員：拚明年底通過環評加速推動

基隆市基金公路每逢假日有大批台北方向車流，經國三下基金交流道往北海岸風景區，造成基金公路、萬里常塞車，兩地居民怨聲載道。...

運動中心時段限制多 北市議員：敬老卡點數應擴大彈性使用

台北市府提倡運動之都，不過議員指出，北市的運動中心在公益時段對長者免費，但限制運動時間，希望市府可以開放其他時段，或扣敬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。