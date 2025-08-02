影／北捷心中山線形公園南、北串聯 打造觀光新熱點

最繽紛絢麗的花樂舞台在心中山！台北捷運公司及JR東日本集團「日本艾妥列股份有限公司」今天在台北捷運中山站外，聯手舉辦「夏日亮點 花樂Me」開幕活動，特別邀請台北市市長蔣萬安蒞臨，見證線形公園南段改造完成，與心中山線形公園北段串聯，打造都市綠色廊帶。

心中山線形公園與周邊街區、小巷弄緊密交織，展現出台北豐富的多元面貌，看見這座城市最獨特的魅力—歷史與現代的交融、文化與創意的共生。從老屋咖啡館到文創小店，每個角落都蘊含著濃厚的在地溫度，是屬於這座城市最珍貴的記憶與未來。未來，這條城市綠廊不只是民眾通勤、散步的通道，更帶動周邊商圈及鄰里共榮發展，成為引以為傲的國際觀光新熱點。

台北市長蔣萬安出席記者會時表示，心中山線形公園南段的正式啟用，象徵台北城市公共空間的再升級。自2019年北段完工後，市府延續美學導向與社區共融理念 持續推動都市空間的優化與人本設計，南段從捷運中山站延伸至長安西路，完整構築出一條融合交通功能、綠地休憩與人文美感的城市絲廊。他強調，這條軸線不僅讓民眾通勤更便利，更展現出台北對生活品質與城市風格的用心經營，也為鄰近的商圈與街區注入更多元、友善的公共能量。他也鼓勵市民在生活中多加利用這條綠廊，不論是參與藝文活動，都是體驗台北多元面貌的最佳入口。

蔣萬安讚揚，心中山將美學思維導入公共空間，成功打造出結合休憩、美感與社區共融的城市綠廊，從捷運中山站一路延伸至長安西路，不僅是空間延續，更是生活品質、文化氛圍與商業動能的升級，展現豐富的多元面貌。