攜手國家公園署種下近百株樹苗 勤業眾信：ESG不能只停留在報告書上

勤業眾信聯合會計師事務所與內政部國家公園署今在台中都會公園舉辦「樹造希望．共植未來」植樹活動，事務所總裁柯志賢率領合夥人團隊暨眷屬參加，共同種下近百株樹苗。他表示，ESG不能只停留在報告書上，因此特別號召合夥人共同以行動做出表率。

國家公園署長王成機說，雙方今也簽署「生態棲地復育ESG合作計畫合作意向備忘錄」聚焦於棲地復育與生物多樣性保護，將以更新受褐根病等真菌病害侵擾而衰弱或死亡的植物為起點，並在專業風險評估下，移除罹病且有傾倒風險的樹木，選植具抗病潛能的19種原生樹種。除了增進固碳能力，期能營造一個更為多樣且健康的棲地環境。

柯志賢說，永續行動不該只是專案，而是一種企業文化。近年來，勤業眾信持續深化ESG實踐，除了協助企業進行永續報告編制與查核、碳盤查與轉型策略，也正積極導入內部碳定價機制，將環境成本納入決策考量。

他們五月中參與基北北桃「我的減碳存摺」全民運動，至今已累積達8005.6kg減碳量 ，位居「減碳大聯盟」登榜企業第15名，永續影響還觸角逐步從主管機關、企業，延伸至校園、長者照護等機構，亦攜手能源業者協助民間建置太陽能板 以自產發電等作為，打造多方融合的「永續共好」生態圈。

柯志賢說，公司長期以來協助許多台灣企業，在永續發展、減碳等領域提供顧問諮詢與查證等服務。作為輔導企業實踐永續行動的會計師，我們更希望自己也能身體力行，將專業建議轉化為實際行動。

因此，今天我們特別參與由國家公園署推動的活動，希望透過這樣具體的參與行動，為降低台灣土地的碳排放、守護自然環境盡一分心力。不僅有意義，也展現對永續的承諾與實踐。