汐止福安宮捐贈高頂救護車 助新北市消防局守護汐止居民生命安全

新北市汐止區福安宮今天捐贈1輛高頂救護車，助新北市消防局守護汐止居民生命安全，由新北市消防局第六救災救護大隊副大隊長李建霖代表受贈並回贈感謝狀感謝廟方善心義舉。

漁止福安宮主祀福德正神，相傳於1946年設立，為當地重要信仰中心，長期秉持關懷地方、熱心公益的宗旨，獲悉消防局第六救災救護大隊汐止分隊救護車已屆汰換年限，今捐贈1輛高頂救護車給分隊使用。不僅提升緊急救護能量，更藉神明庇佑，為汐止市民祈求安居健康，展現福安宮對地方的深厚情感與承諾。

新北市救護案件逐年增加，去年全市救護案件為23萬餘件，其中OHCA(到院前心肺功能停止)患者康復出院率從 99年僅3.1%至113年已提高至11.68%，迄今成功救回2647條寶貴性命。救護車輛使用頻繁，耗損量大，更加突顯「工欲善其事，必先利其器」的重要性。