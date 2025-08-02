快訊

氣象署豪大雨警示！嘉義縣朴子市、東石鄉立即停班停課

踢爆台師大女足抽血案！簡奇陞仍熱血：要當老師的老師

「BANPRESTO X 一番賞EXPO 2025」華山登場！鬼滅之刃、膽大黨與葬送的芙莉蓮統統有

聽新聞
0:00 / 0:00

汐止福安宮捐贈高頂救護車 助新北市消防局守護汐止居民生命安全

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市汐止區福安宮今捐贈1輛高頂救護車，助新北市消防局守護汐止居民生命安全。圖／消防提供
新北市汐止區福安宮今捐贈1輛高頂救護車，助新北市消防局守護汐止居民生命安全。圖／消防提供

新北市汐止區福安宮今天捐贈1輛高頂救護車，助新北市消防局守護汐止居民生命安全，由新北市消防局第六救災救護大隊副大隊長李建霖代表受贈並回贈感謝狀感謝廟方善心義舉。

漁止福安宮主祀福德正神，相傳於1946年設立，為當地重要信仰中心，長期秉持關懷地方、熱心公益的宗旨，獲悉消防局第六救災救護大隊汐止分隊救護車已屆汰換年限，今捐贈1輛高頂救護車給分隊使用。不僅提升緊急救護能量，更藉神明庇佑，為汐止市民祈求安居健康，展現福安宮對地方的深厚情感與承諾。

新北市救護案件逐年增加，去年全市救護案件為23萬餘件，其中OHCA(到院前心肺功能停止)患者康復出院率從 99年僅3.1%至113年已提高至11.68%，迄今成功救回2647條寶貴性命。救護車輛使用頻繁，耗損量大，更加突顯「工欲善其事，必先利其器」的重要性。

「政府資源有限，民間力量無窮」，消防局第六救災救護大隊副大隊長李建霖表示，新北市消防局將持續提供完善的緊急救護服務，也期望透過捐贈者的善行義舉拋磚引玉，讓社會大眾更重視救災救護品質，打造更祥和安全的社會與居住環境。

新北市汐止區福安宮今捐贈1輛高頂救護車，助新北市消防局守護汐止居民生命安全。圖／消防提供
新北市汐止區福安宮今捐贈1輛高頂救護車，助新北市消防局守護汐止居民生命安全。圖／消防提供
新北市汐止區福安宮今捐贈1輛高頂救護車，助新北市消防局守護汐止居民生命安全。圖／消防提供
新北市汐止區福安宮今捐贈1輛高頂救護車，助新北市消防局守護汐止居民生命安全。圖／消防提供
新北市汐止區福安宮今捐贈1輛高頂救護車，助新北市消防局守護汐止居民生命安全。圖／消防提供
新北市汐止區福安宮今捐贈1輛高頂救護車，助新北市消防局守護汐止居民生命安全。圖／消防提供

汐止 救護車

延伸閱讀

基隆、宜蘭、新北大雷雨 5地山區暴雨國家級警報響

南北7縣市大雷雨來了 雙北「山區暴雨」國家級警報響

台電承攬商工人疑感電昏迷…送醫搶救不治 新北市要求立即停工

原住民族日 新北汐止厚德里2文健站長輩跳舞同樂

相關新聞

睽違17年！濱崎步重返小巨蛋 蔣萬安臉書曝致贈Ayu「禮物」

台北市長蔣萬安今在臉書發文「Welcome back, AYU！」17年了，日本流行天后濱崎步 Ayumi Hamasa...

汐止福安宮捐贈高頂救護車 助新北市消防局守護汐止居民生命安全

新北市汐止區福安宮今天捐贈1輛高頂救護車，助新北市消防局守護汐止居民生命安全，由新北市消防局第六救災救護大隊副大隊長李建...

被指海岸線認養比率低 新北環保局：沙岸認養百分百

海洋垃圾殘害環境，新北市海岸線長達145公里，審計處指出，新北推動公私認養海岸淨灘，截至去年認養長度32.2公里，認養綠...

台62線延伸萬里7月啟動環境調查 議員：拚明年底通過環評加速推動

基隆市基金公路每逢假日有大批台北方向車流，經國三下基金交流道往北海岸風景區，造成基金公路、萬里常塞車，兩地居民怨聲載道。...

運動中心時段限制多 北市議員：敬老卡點數應擴大彈性使用

台北市府提倡運動之都，不過議員指出，北市的運動中心在公益時段對長者免費，但限制運動時間，希望市府可以開放其他時段，或扣敬...

汐止草濫溪滿江紅 新北環局AI逮人

新北市環保局7月28日接獲AI水色辨識系統自動告警通知，發現汐止區草濫溪溪水水色異常呈現鮮艷紅色，立即派遣稽查人員趕赴現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。