被指海岸線認養比率低 新北環保局：沙岸認養百分百

海洋垃圾殘害環境，新北市海岸線長達145公里，審計處指出，新北推動公私認養海岸淨灘，截至去年認養長度32.2公里，認養綠占總可認養海岸72公里的44.7％，相較前年49.7％有下降趨勢，且認養資源集中熱門海岸段，更有逾半數海岸待認養。

新北市環保局強調，扣除危險海岸，優先推動沙岸認養，迄今27.9公里沙岸線100%獲得認養維護，截至目前為止共有100個公私部門認養維護39.7公里。

審計處指出，新北市海岸線總長約145公里，涵蓋9個行政區，但海岸受到人為活動、地形及潮汐影響，易堆積漂流木、廢棄漁網漁具及垃圾。

審計處表示，新北市府為鼓勵機關企業認養海岸執行淨灘活動，制定認養海岸淨灘實施原則，但新北市境內可認養海岸長度72公里，截至去年9月底止認養海岸長度 32.2公里，認養率 44.7％，較前年底止認養率49.7％有下降趨勢，逾半數海岸段尚待認養，且部分認養資源集中於熱門海岸段。

新北市環保局表示，新北市海岸線扣除斷崖海岸等危險場域，可認養維護海岸長度為71.9公里，考量認養維護容易度，以及民眾可親近性，優先推動沙岸認養，迄今27.9公里沙岸線已100%獲得認養維護。截至目前為止，共有100個公私部門認養維護39.7公里。

環保局說，去年民間自主辦理1028場淨灘活動，參與人數6萬7244人次，清出資源垃圾32.63公噸、非資源垃圾131.484公噸，其中認養單位辦理106場淨灘活動，參與人數1萬568人次，清出資源垃圾9.618公噸、非資源垃圾25.863公噸。

較危險岩岸部分，環保局將向較專業團體如環保團體、潛水團體推廣認養，持續提升海岸認養率。

審計處也指出，新北市2021年結合轄內潛水業者成立「淨海合作社」，便利民眾就近至淨海合作社業者借用潛水設備及淨海工具，清除海洋垃圾，不過2022年至2024年每年新加入淨海合作社業者分別為7家、10家、12家，新北市轄內業者分別為7家、7家、5家，占比分別為100％、70％、42％，有下降情形。

環保局說，淨海合作社設立目的是鼓勵具有潛水證照的民眾，可就近向合作店家借用潛水裝備，協助執行海底廢棄物清除工作；為提高參與便利性與意願，政策初期是以新北沿海潛水店家為主要招募對象。