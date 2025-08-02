快訊

氣象署豪大雨警示！嘉義縣朴子市、東石鄉立即停班停課

踢爆台師大女足抽血案！簡奇陞仍熱血：要當老師的老師

「BANPRESTO X 一番賞EXPO 2025」華山登場！鬼滅之刃、膽大黨與葬送的芙莉蓮統統有

被指海岸線認養比率低 新北環保局：沙岸認養百分百

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市環保局推動海灘認養，強調迄今27.9公里沙岸線100%獲得認養維護。記者葉德正／攝影
新北市環保局推動海灘認養，強調迄今27.9公里沙岸線100%獲得認養維護。記者葉德正／攝影

海洋垃圾殘害環境，新北市海岸線長達145公里，審計處指出，新北推動公私認養海岸淨灘，截至去年認養長度32.2公里，認養綠占總可認養海岸72公里的44.7％，相較前年49.7％有下降趨勢，且認養資源集中熱門海岸段，更有逾半數海岸待認養。

新北市環保局強調，扣除危險海岸，優先推動沙岸認養，迄今27.9公里沙岸線100%獲得認養維護，截至目前為止共有100個公私部門認養維護39.7公里。

審計處指出，新北市海岸線總長約145公里，涵蓋9個行政區，但海岸受到人為活動、地形及潮汐影響，易堆積漂流木、廢棄漁網漁具及垃圾。

審計處表示，新北市府為鼓勵機關企業認養海岸執行淨灘活動，制定認養海岸淨灘實施原則，但新北市境內可認養海岸長度72公里，截至去年9月底止認養海岸長度 32.2公里，認養率 44.7％，較前年底止認養率49.7％有下降趨勢，逾半數海岸段尚待認養，且部分認養資源集中於熱門海岸段。

新北市環保局表示，新北市海岸線扣除斷崖海岸等危險場域，可認養維護海岸長度為71.9公里，考量認養維護容易度，以及民眾可親近性，優先推動沙岸認養，迄今27.9公里沙岸線已100%獲得認養維護。截至目前為止，共有100個公私部門認養維護39.7公里。

環保局說，去年民間自主辦理1028場淨灘活動，參與人數6萬7244人次，清出資源垃圾32.63公噸、非資源垃圾131.484公噸，其中認養單位辦理106場淨灘活動，參與人數1萬568人次，清出資源垃圾9.618公噸、非資源垃圾25.863公噸。

較危險岩岸部分，環保局將向較專業團體如環保團體、潛水團體推廣認養，持續提升海岸認養率。

審計處也指出，新北市2021年結合轄內潛水業者成立「淨海合作社」，便利民眾就近至淨海合作社業者借用潛水設備及淨海工具，清除海洋垃圾，不過2022年至2024年每年新加入淨海合作社業者分別為7家、10家、12家，新北市轄內業者分別為7家、7家、5家，占比分別為100％、70％、42％，有下降情形。

環保局說，淨海合作社設立目的是鼓勵具有潛水證照的民眾，可就近向合作店家借用潛水裝備，協助執行海底廢棄物清除工作；為提高參與便利性與意願，政策初期是以新北沿海潛水店家為主要招募對象。

2022年與基隆市政府合作推動時有17家店家加入，其中16家位於新北；近年為拓展服務據點，吸引更多民眾參與，已將非沿海潛水店家納入合作對象，並擴大至基北北地區。截至目前為止，合作社店家已增至40家，其中29家位於新北，未來將持續洽詢店家合作意願，透過定期訪談建立多元合作模式。

新北市環保局推動海灘認養，去年民間自主辦理1028場淨灘活動，參與人數6萬7244人次。圖／新北市環保局提供
新北市環保局推動海灘認養，去年民間自主辦理1028場淨灘活動，參與人數6萬7244人次。圖／新北市環保局提供

認養 新北 環保局

延伸閱讀

基隆、宜蘭、新北大雷雨 5地山區暴雨國家級警報響

彰化試辦工業區員工生活垃圾隨袋徵收 結果「叫好不叫座」

民眾指新北多處現蝗蟲 農業局：季節性生態現象

新北貢寮模範父親表揚大會 子女奉茶感恩父愛

相關新聞

睽違17年！濱崎步重返小巨蛋 蔣萬安臉書曝致贈Ayu「禮物」

台北市長蔣萬安今在臉書發文「Welcome back, AYU！」17年了，日本流行天后濱崎步 Ayumi Hamasa...

汐止福安宮捐贈高頂救護車 助新北市消防局守護汐止居民生命安全

新北市汐止區福安宮今天捐贈1輛高頂救護車，助新北市消防局守護汐止居民生命安全，由新北市消防局第六救災救護大隊副大隊長李建...

被指海岸線認養比率低 新北環保局：沙岸認養百分百

海洋垃圾殘害環境，新北市海岸線長達145公里，審計處指出，新北推動公私認養海岸淨灘，截至去年認養長度32.2公里，認養綠...

台62線延伸萬里7月啟動環境調查 議員：拚明年底通過環評加速推動

基隆市基金公路每逢假日有大批台北方向車流，經國三下基金交流道往北海岸風景區，造成基金公路、萬里常塞車，兩地居民怨聲載道。...

運動中心時段限制多 北市議員：敬老卡點數應擴大彈性使用

台北市府提倡運動之都，不過議員指出，北市的運動中心在公益時段對長者免費，但限制運動時間，希望市府可以開放其他時段，或扣敬...

汐止草濫溪滿江紅 新北環局AI逮人

新北市環保局7月28日接獲AI水色辨識系統自動告警通知，發現汐止區草濫溪溪水水色異常呈現鮮艷紅色，立即派遣稽查人員趕赴現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。