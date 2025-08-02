台62線延伸萬里7月啟動環境調查 議員：拚明年底通過環評加速推動

基隆市基金公路每逢假日有大批台北方向車流，經國三下基金交流道往北海岸風景區，造成基金公路、萬里常塞車，兩地居民怨聲載道。公路局規畫台62線七堵延伸萬里優先路段，目前進度為綜合規畫期中報告，7月已啟動環境調查，議員說，拚明年底通過環評後函報建設計畫，以萬里路段優先施作，預估經費達240億元。

基隆基金一路到三路及鄰近新北萬里路段，平時上下班就有龐大車流量，逢假日、節日更是必塞，兩地居民認為台62線延伸有其必要性，因為都是穿越性車流，卻讓地方飽塞車之苦。

議員張錦豪表示，金山、萬里里長曾聯合向賴清德總統陳情推動台62線延伸案，交通部積極推動，該案去年3月已通過可行性評估，目前進度為綜合規畫期中報告，今年7月啟動環境調查，力拚明年底通過環評後函報建設計畫，以萬里路段優先施作。

去年行政院函覆交通部公文，核定可行性評估，認為計畫延伸至萬里之優先路段效益較高，公文說明所需經費240億元，「原則同意由公共建設計畫經費支應」。

公路局向地方說明，目前台62線規畫兩種推動方式，第一種是優先路段，先推動瑪東系統至萬里景美路，建構萬里交流道，路線總長約4.9公里，道路採雙向四車道規畫，總經費初估約240億元。第二則是全線路廊方案，直接推動由瑪東系統至金山外環道，路線總長12.1公里，道路採雙向四車道，總經費初估525億元。

基隆市建議增設瑪陵地區交流道，交通部將再與新北、基隆市政府及居民溝通，將在綜合規畫階段評估。至於延伸至萬里優先路段，是否以高架方式銜接台2線濱海公路的可行性，以擴大高快速路網範圍，還要評估出最適合方案。

因計畫路線經過公告的順向坡等地質敏感區（山崩地滑）及土石流潛勢區，綜合規畫階段會再審慎評估相關工法及確切路線，並應詳估算相關土方開挖運棄數量。

地方建議，目前國道一號汐止至大華交流道路段壅塞情形嚴重，為避免附近國三及62線路段日後也發生壅塞情形，交通部將在綜合規畫階段，將通盤考量周邊國道一、國道三及台62線之區域路網結構，進行車流動線分析，研議出此計畫最確切路線。

據公路局規畫，如果明年7月順利通過環境影響評估，預估2027年初可函報行政院建設計畫，2028年進入發包程序，2029年進行動工，動工後預計6年可完工。