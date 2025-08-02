運動中心時段限制多 北市議員：敬老卡點數應擴大彈性使用

台北市府提倡運動之都，不過議員指出，北市的運動中心在公益時段對長者免費，但限制運動時間，希望市府可以開放其他時段，或扣敬老卡點數，擴大彈性使用時間。北市體育局指出，公益時段暫未考量全面開放，長者有其他半價優惠，也可使用敬老卡。

北市議員徐立信指出，他近日接獲市民陳情，是一群熱愛運動的年長者，認為台北市的運動中心雖於公益時段對長者免費，但限制了運動的時間，希望市府可以開放其他時段，或於公益時段外，長者進場可扣敬老卡點數，擴大彈性使用時間。為了鼓勵運動，可一次扣敬老卡50點，應該不至於人數過多影響秩序。

北市各運動中心規定「上午8時至 10時，下午2時至4時（下午時段逢國定假日及寒暑假暫停實施）65歲以上長者可

免費使用各中心游泳池及健身房」，其他時段則否。徐立信說，陳情民眾認不夠彈性而向他陳情，建請市府研議可行性。

北市體育局表示，北市各運動中心，除於每日上午8時至10時、平日下午2時至4時的公益時段，免費提供65歲以上市民使用游泳池及健身房外，其餘時段也提供半價優惠；其實長者愛使用的運動設施，都有涵蓋使用範圍。

此外，體育局指出，配合社會局的擴大敬老卡使用政策，開放長輩們每日可使用敬老卡50點，用於折抵各健身房、游泳池、桌球、羽球、壁球、撞球及單次課程的費用，球類更可多人同時租借扣點，藉由多元優惠選擇，鼓勵長輩們多加運動。