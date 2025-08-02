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汐止草濫溪滿江紅 新北環局AI逮人

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市汐止區草濫溪溪水日前遭過期染髮劑染紅，稽查人員到場調查。圖／新北市環保局提供
新北市汐止區草濫溪溪水日前遭過期染髮劑染紅，稽查人員到場調查。圖／新北市環保局提供

新北環保局7月28日接獲AI水色辨識系統自動告警通知，發現汐止區草濫溪溪水水色異常呈現鮮艷紅色，立即派遣稽查人員趕赴現場，循線追查發現是業者將過期染髮劑倒入洗手槽後排入路旁側溝，導致廢水沿溝渠流入河川，依水汙法告發，最重可處300萬元罰鍰

環保局導入AI科技主動監控環境汙染，精準鎖定可疑對象並查緝，今年起在易受汙染的河段設置水色辨識監視器，結合AI自動監控與河川汙染辨識技術，即時發現河川水色異常並發出警示。

環保局指出，接獲系統警訊後稽查員30分鐘內到現場，發現草濫溪水呈現明顯鮮紅色，廢水持續從出水閘門排出，循水路往上游及鄰近地區追查，確認廢水來自一處深鎖廠房。當天無人應門，經連日調查找到美髮用品業者，坦承將過期紅色染髮劑倒入洗手槽，未採取汙染防治措施直接排入溝渠並流入河川。

稽查員稽查時現場採集水樣進行初步檢測，經檢測pH值為8.61、水溫為29.2℃，以簡易快篩檢測水質，未發現重金屬及急毒性反應。

AI 新北 汐止 環保局 河川汙染

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