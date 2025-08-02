北市公車起步急煞惹怨 投訴接不完

北市公車近3年遭投訴司機起步急煞停案件高達1313件，業者坦言，因電動公車起步比油車更靈敏，若駕駛操作習慣未變，就會讓乘客不適。市府公運處說，「公車學院」今年辦10場次以上課程培訓駕駛，盼透過換位思考調整駕駛行為。

議員詹為元發現，北市公車司機起步急煞停案近3年均437件，每天有1到2名乘客反映，北市府稱是路況問題，但他認為是司機人力不足、排班緊湊的結構性問題，尤其長途路線，車行時間遇到塞車被壓縮，司機只能開快「追回來」，就怕被投訴或被罰，市府雖有評鑑、工時稽查機制，流於表面。

他指出，北市今年成立「公車學院」提供駕駛與幹部教育訓練，但參加名單由業者自行安排，無強制力且沒追蹤改善成效，無助解決問題。

公運處業務稽查科長梁筠翎回應，定期抽查駕駛工時，確保每天開車時間不超過10小時，超時工作將裁處；今年1月20日起實施新運價，駕駛加薪8000元，盼吸引更多年輕人投入。

她認為，行車安全仰賴駕駛行為，將持續加強教育訓練，要求落實各項SOP，避免急煞車或猛加速。「公車學院」今年預計辦理10場次以上培訓課程，已辦過2次實車體驗營，安排駕駛擔任乘客，實際感受急煞車、猛起步及遭車門夾住等體驗，盼透過換位思考調整駕駛行為，提供更安全及舒適的服務。

北市公車聯管委員會執行長李建文表示，各業者電動公車愈來愈多，平均近3成，因是馬達帶動，起步、扭力都比傳統柴油公車更靈敏，若駕駛操作習慣沒改變，容易讓乘客感到不適甚至產生風險，駕駛、乘客的平均年齡都提高，也是可能造成車上乘客摔傷的原因。

李建文說，公車學院未來會大數據分析，持續加強駕駛的技術，也會借助先進駕駛輔助系統，以AI技術矯正駕駛行車習慣，車輛部分則是調整設備靈敏度，減少急煞停的狀況發生；並呼籲搭乘公車時緊握扶手，一起提升乘車安全。