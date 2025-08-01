影／「北海潮與火」今登場 每周六晚間火舞點燃北海岸夜空

「2025北海潮與火」今晚在中角灣衝浪基地登場到8月24日止，連續3周周六晚間都有火舞表演，點亮北海岸夜空。今晚點燈儀式由天衍互動光雕團隊以沙灘光雕秀做為開場，新北市副市長朱惕之到場，香港「流空藝術工作室」為活動量身打造全新劇碼「熾汐」揭開火舞序幕。

開場由舞者手持火矛，組成象徵指引與希望的燈塔，火扇舞動出壯麗的火焰浪潮，搭配表演者們柔身技巧與肢體劇場，不用出國就能在金山北海岸欣賞到國外專業表演團隊帶來的火舞視覺饗宴。

朱惕之表示，市府推動「北海潮與火」品牌，活動至今年邁入第6個年頭，今年以「潮夜來襲・Fashion on Fire」帶來全新規畫與內容，包含新團隊、新視野與新永續以及規劃一系列市集與永續行動等活動來向美食與永續致意。

市府團隊在過程中不斷嘗試與創新，期望透過國際視野與團隊來和在地永續進行交流與對話，一併攜手在地店家、溫泉旅宿業以及金山老街商圈發展協會等，透過由下而上、強化在地參與的方式，進而動帶地方觀光。

新北市景觀處表示，今年活動首度集結台、港3大優秀表演團隊，活動期間每周六晚間7點將上演精采火舞表演， 詳情請至「北海夜金閃閃－2025北海潮與火」活動官網查詢：https://2025northcoastlightfestival.com/。