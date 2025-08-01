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新北貢寮模範父親表揚大會 子女奉茶感恩父愛

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮模範父親表揚大會感謝所有父親的辛勞與付出。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮模範父親表揚大會感謝所有父親的辛勞與付出。 圖／觀天下有線電視提供

為感念父親在家庭與社會中的無私奉獻，貢寮區公所於今(1)日，在公所大禮堂隆重舉辦「114年模範父親表揚大會」，表揚來自各里的模範父親，活動中安排「親人奉茶儀式」，子女們親手為父親奉上茶水，象徵敬意與感謝。父親們接過茶杯，臉上洋溢著欣慰與幸福的笑容，深深打動現場每一位來賓，掌聲與祝福聲此起彼落。

今年共有11位模範父親接受表揚，其中71歲的張啟郎先生更獲選為市級模範父親，代表貢寮區接受新北市政府表揚。他任教38年期間，致力推動校園整建、營養午餐、設立幼稚園及夜補校，更編撰地方刊物，對教育貢獻卓著，深受社區敬重。

龍崗里林書同先生、仁里里陳平川先生、福隆里楊茂吉先生、美豐里簡明男先生、真理里蔡和順先生、龍門里邱榮華先生、雙玉里吳文瑞先生、吉林里蕭三全先生、福連里周林裕先生、和美里吳傳茂先生，也都在家庭與社區中默默耕耘、以身作則，是值得敬佩的典範，感謝他們長年來的辛勤付出與無私奉獻。

新北市財政局長陳榮貴表示，特別感謝所有父親的辛勞與付出，並讚揚模範父親們身教言教的典範，肯定他們在家庭、職場及社區中的重要角色。

貢寮區公所表示，模範父親表揚不僅彰顯父愛的偉大，更凝聚社區向心力。未來將持續推動家庭關懷及親子互動活動，營造和諧溫暖的生活環境，讓父愛的光輝在社區中永續流傳。

貢寮 親子 子女

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