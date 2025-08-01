原住民族日 新北汐止厚德里2文健站長輩跳舞同樂
汐止區厚德里的原住民不少，8/1日原住民族日，在這專屬的日子裡，在汐止厚德市民活動中心的2個原住民文化健康站的長輩，除了做運動，也跳原住民舞同樂，現場氣氛好歡樂。
厚德里長陳有諒提到，每年的8/1日是原住民日，厚德里蠻多原住民，在活動中心就有2個不同單位同時在上課，充分利用場地，讓原住民有地方可以發揮他們的長才，比如唱歌、跳舞、手作等等，長輩們活到老學到老，快樂學習，今天是原住民日，身為里長不分族群，照顧里民讓他們有感。
汐止區厚德里原住民人口是50個里最多，在8/1日原住民族日，里內2個原住民文化健康站的長輩怎麼過這專屬他們的日子，以樟樹原住民文化健康站，則是帶著長輩跳原住民舞，聽著熟悉的音樂舞動，也跟著哼上兩句，氣氛好歡樂。
樟樹原住民文化健康站照護員曾香蘭表示，很多老人家都很喜歡來跳舞，一方面身體健康，今天是原住民的日子，大家都更高興，跳著原住民的舞蹈，很快樂。
花東新村頭目林金山指出，樟樹原住民文化健康站安排大家跳原住民舞，長輩們在閒暇時間都會來上課活動，今天是原住民日，大家聚在一起安排小型康樂讓阿公阿嬤暖身，開心又健康。
部落文化健康站學員張正發說，很喜歡到文健站上課，可以和族人聊聊天，還能做做運動，年紀大了，就是要多動，身體才會健康。
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