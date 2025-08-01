新北汐止江北大橋改建說明會 民盼減低交通衝擊

汐止區的江北橋，因為影響基隆河防洪頻率，所以接下來新北市政府打算拆掉重建，今(1)日，新建工程處在江北市民活動中心召開江北大橋改建地方說明會，民眾希望施工期間，能夠有便橋，至少人車還是能走，讓施工期間對交通影響降到最低。

汐止基隆河整治過後，防洪頻率從原來的一、二十年，一下子提高到200年，現有江北橋面低再加上落墩，防洪頻率不合格，只要颱風大雨一來，水位超過警戒線，就得關閉水閘門，交通頓時中斷，所以，在長安橋改建後，接下來就輪到了江北橋，說明會上包括立委、新北市議員服務處以及江北橋兩端的江北里及智慧里長都出席參加，現場也擠進了好幾10位的里民關心。

智慧里長黃智明提到，在基隆河左岸，通過江北橋還有汐止聯絡道橋，自行車步道有斷點，都要過汐萬路還有高速公路口，在接下來兩座橋都已經拉高，建議自行車道可以從下面穿越，包括買菜的行人，也不用危險穿越馬路，希望考量設計時，在橋下做步道的串聯。還有江北大橋改建除了交通及防洪的考量之外，也能兼具觀光，讓沿線從星光橋到水尾灣、樟樹灣，都是很重要的休閒路線，希望也能有光雕設計，帶動觀光。

江北里長謝祚敏指出，橋梁改建，地方鄉親最煩惱的就是施工期間人車怎麼通行，不論是汽機車，或是要去買菜、學生上學、上班，目前的計劃是有便道，並且在旁邊也有一條導引到新江北橋的路，疏通江北里出入問題。還有既然要做新橋，希望能兼顧觀光，將光雕設計進去，以及門面都要做好，施工影響綠美化的部分，橋蓋好也能恢復。

兩位里長都希望未來的江北橋改建，在維持交通及兼顧水防安全之外，也能夠兼具觀光功能，而江北橋改建施工期間，勢必影響地方交通，為了減少對交通的衝擊施工規劃分五個階段，前期是在兩端進行橋座施工，到時候會有便橋可以提供通行，只是到了第三階段進行的是改道拆橋，用橫移工法施作，這期間改道影響縮短到大約5個月，不過，居民們對於要遶路，還是覺得不方便。

新北市政府新工處總工程司黃崇豪表示，江北橋最主要的問題就是長度不足，橋梁有在河川區域線裡面，另外，梁底高度不足，造成大雨來的時候，河水高漲的時候，可能沖到橋梁會溢淹出去，所以，改建是為了改善長度還有高度問題。至於民眾最擔心的是施工期間對交通的衝擊，為了減少影響，引入新工法，未來影響不到五個月的時間，會橋先蓋好再移過去，叫橫移工法，對交通影響就變小。

江北大橋改建目前在規劃期中報告階段，新建橋梁採河道不落墩設計，將配合周邊環境採圓融拱型桁架加吊桿，橋梁全長是116公尺，總工程經費約4.03億元，工期大約是800日曆天。