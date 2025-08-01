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新北淡水淡江大橋將完工 議員要求開闢新市一路二段打通路網

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
新市一路二段開闢，將是刻不容緩的任務。 圖／紅樹林有線電視提供
新市一路二段開闢，將是刻不容緩的任務。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區淡海新市鎮人口持續移入增加，淡江大橋也將在明年三月通車，新北市議員鄭宇恩，日前在新北市議會上也提到，對於大橋所帶來的車流，新市鎮道路必需要做好準備，當中的新市一路二段開闢問題，市府在2016年時評估認為沒必要開闢，但鄭宇恩認為現在經過將近十年，大橋也完工在即，因此也要求交通局評估交通需求，來進行開闢。

市議員鄭宇恩表示，淡江大橋明年三月就要通車，未來中正路市府也積極要推動淡海輕軌二期，這意味著沙崙及新市鎮地區往淡金路方向的道路，將更被限縮，因此認為新市一路二段開闢，將是刻不容緩的任務。

市議員鄭宇恩表示，過去市府提到新市一路二段，要開闢條件是要交通服務水準降到E級才展開推動，但這會涉及到都市計劃變更、徵收，至少要2年以上，若等這些程序根本來不及，加上目前交通水準已經達到C級，希望市府能早日正視淡水交通的需求。

淡水

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