新北平溪十分街側溝惡臭難忍 公所人工清淤暫緩解
新北市平溪區為國際知名觀光地區，吸引大量國內外旅客造訪，但近日有居民反映，十分街前的鐵路側溝長期傳出惡臭，嚴重影響周邊生活品質與觀光形象。平溪十分即使在平日，遊客還是絡繹不絕，但是側溝的惡臭卻常讓人掩鼻通過，無法忍受，公所人員進行清淤工程，暫時改善惡臭狀況。
經了解發現，該處側溝狹小且排水不良，加上部分店家將生活污水直接排入側溝，導致長年淤積，夏季高溫更使惡臭問題加劇，讓附近住戶和路過旅客叫苦連天。
平溪區公所日前展開清淤工程，清理超過200公尺的側溝，並發現原本深僅30公分的側溝中，竟已有超過20公分的淤積，堆積情形可見一斑，清淤暫時改善了排水與惡臭的情形。
十分里長王瑞麟表示，側溝長年積存生活污水、缺乏完善排放管線，是造成惡臭不斷的主因。他也很感謝平溪區公所這次協助清淤，他呼籲相關單位應儘速規劃改建排水系統，杜絕污水直接排入側溝，才能從源頭根治污染問題，還給居民與遊客一個清新宜人的生活與旅遊環境。
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