民進黨新北黨團稱可普發現金4.6萬元 遭質疑是要市府變賣家產？

新北議會民進黨團今天要求新北市長侯友宜普發4萬6000元，民眾黨新北市議員陳世軒批評，美國剛公布台灣對等關稅20%，將衝擊台灣，賴政府非但未及時因應，還縱容藍營執政縣市議員大亂搞普發現金，滿腦子只有政治鬥爭。

陳世軒表示，台灣遭美國課徵達20%關稅，遠高於日韓等主要貿易對手，加上12%匯損，出口成本仍高達32%，已嚴重削弱國際競爭力，產業信心急遽下滑。賴政府說會繼續爭取晶片稅率優惠、關稅調降，但這背後台灣還需再付多大的代價？

陳世軒指出，中央未能有效因應，更不為民著想，行政院不普發現金一萬元還打算釋憲，自己不想發錢給人民，反而聯手民進黨議員對藍營執政首長提毫無邏輯又沒可行性的普發現金，不思檢討只會賭氣。

民進黨顏蔚慈稱新北市府不只稅課「超收」，淨資產高達1880億，應普發4萬6千元給新北市民。陳世軒抨擊，民進黨口中的「淨資產」裡，有1685億元是新北市政府所有的土地、建築物、設備等公共不動資產，根本不是現金可以動用。

陳世軒直言，照民進黨這種說法，難道是要解散新北市政府，把所有公共設施拍賣掉來發現金，逼公務人員得在街頭辦公嗎？

陳世軒質疑，中央耍賴不普發現金，反要民進黨議員對藍營執政縣市首長提普發現金，只會意氣之爭，加碼要侯友宜「變賣公共財」來拚政治聲量，這種不計後果的民粹操作，到底是誰在癱瘓國家？民進黨新北議員的提案根本是「精神錯亂式的政治操作」。

另外，民進黨議員李宇翔聲稱新北財政體質穩健、有舉債空間，陳世軒批評根本「門外漢看預算」，只看歲入不看歲出，新北市截至去年底累計虧損高達887億元，還有939億元長期債務未償，與中央擁有8385億元賸餘的財政狀況根本無法相比。

陳世軒認為，民進黨若真心要還稅於民共享經濟成果，應統一由中央行政院普發現金，而非讓地方陷入財政窘迫。