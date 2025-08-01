捷運三鶯線延伸桃園八德段綜規今通過 新北市府：拚2026動工

捷運三鶯線預計年底完工、明年通車，其中關鍵串聯桃園的「捷運三鶯線延伸桃園八德段」，綜合規畫報告今天獲行政院核定，新北捷運局表示，全案已提前啟動基本設計，將盡速在8月中提報經費審議報告，若中央於2026年2月前核定，後續招標順利，最快2026年底前開工，串聯新北「三環六線」與桃園「三心六線」捷運路網。

新北捷運局長李政安表示，捷運三鶯線延伸八德段2019年11月13日經行政院核定可行性研究後，綜合規畫報告2024年3月1日交通部審查通過，同年6月11日也由國發會審查通過，隨後送行政院核定。

李政安說，為加速推動時程，捷運局先行啟動基本設計作業，今日政院核准後，基本設計經費審議就能盡速在8月中提報，比原先預計的時程提早近半年，期望中央地方攜手合作，讓三鶯線延伸八德段能順利興建，共同促進北北桃軌道路網完整銜接。

李政安表示，三鶯線延伸八德段路線全長約4.03公里，總經費約160.57億元，經費分攤比例為中央91.25億元、桃園市政府69.32億元，沿線共設3座車站，路線自三鶯線終點LB12鶯桃福德站尾軌起，採高架方式跨越大湳交流道，在和強路口設置LB12a高架車站，並結合八德轉運站。

續沿和強路與新闢道路至豎啣埤東側設置LB13高架車站，最後路線往南下地，穿越大湳森林公園南側後北轉介壽路，設置地下3層的終點站LB14地下車站，並與桃園捷運綠線G04地下車站共構，提供旅客便捷轉乘，未來從新北土城就能直達桃園八德。

新北市捷運局表示，捷運三鶯線延伸八德段不僅完善三鶯線功能，更將串聯北北桃捷運核心路網，帶動區域交通、產業及生活圈發展，提升整體都會競爭力，後續新北市政府與桃園市政府持續緊密合作，全力促成三鶯線延伸八德段如期推動，讓市民早日享有更便利、完善的捷運服務。