快訊

人力在哪裡？颱風淹水國軍救災慢半拍 議員怒批：水退了才來擺拍

特別條例含「普發一萬」 賴清德總統公布這日前完成

三貂嶺聯外便橋即將完工 百年問題迎刃而解

聚傳媒／ 記者陳欣如報導
圖／取自新北市政府
圖／取自新北市政府

開通百年的三貂嶺車站是全台唯一沒有道路可以直接抵達的鐵路車站，當地居民出入和遊客是「無路可走」，長年以來只能利用鐵路橋的維修便道通行，造成違規困擾；終於經新北市政府與臺鐵多次協商與討論後，在既有鐵道一側加設的臨時便橋將於8月中旬前完工，不僅提供居民、遊客安全又便利的路，也讓三貂嶺車站百年來無路可走的問題，迎刃而解。

新北市副市長陳純敬7月31日特別前往慰勉施工團隊的辛勞，他表示，新北市府與臺鐵合作興建「瑞芳區碩仁里聯外道路臨時便橋附掛平溪線三爪子橋工程」，在台鐵平溪線三爪子橋段、橫跨基隆河下游側，設置臨時便橋長60公尺，外側加設120公分通行道，供行人和機車通行；工程經費約1千萬元，由中央及地方各負擔一半，並於今年5月動工，預計在8月中旬前完工啟用。

陳純敬副市長指出，便橋完工後，不僅解決碩仁里居民百年來出入不便的問題，也成為遊客通往三貂嶺車站周邊的三貂嶺瀑布群、三貂嶺友善生態隧道、幼坑瀑布等觀光景點的綠色通道。

交通局表示，新北市政府積極推動綠色運輸，結合「慢旅遊」與「生態觀光」理念，打造三貂嶺為區域低碳旅遊示範區，三貂嶺便橋更是落實「永續觀光」與「交通安全」的具體行動；遊客可搭乘台鐵平溪線至三貂嶺車站，即可透過新建人行便橋步行或到碩仁里金字橋租借YouBike2.0騎乘深入探索瑞芳九份、猴硐、牡丹及貢寮等周邊景點，體驗山城慢活與鐵道文化的完美融合。

交通局強調，未來將與中央持續整合地方觀光資源，推動低碳騎遊路線，實現綠色觀光和節能減碳願景。

聚傳媒

鐵道 新北 台鐵

延伸閱讀

桃園斥資1.1億蓋八德轉運站 營運1年多竟無國道客運

新北綠營計算新北淨資產1880億 要求侯友宜普發4萬6000元

影／警專校長方仰寧今上任新北市警局長 侯友宜：盼堅持行政中立

台電攜手美國電力研究院辦數位轉型論壇 聚焦資料中心設址與電網韌性

相關新聞

民進黨新北黨團稱可普發現金4.6萬元 遭質疑是要市府變賣家產？

新北議會民進黨團今天要求新北市長侯友宜普發4萬6000元，民眾黨新北市議員陳世軒批評，美國剛公布台灣對等關稅20%，將衝...

捷運三鶯線延伸桃園八德段綜規今通過 新北市府：拚2026動工

捷運三鶯線預計年底完工、明年通車，其中關鍵串聯桃園的「捷運三鶯線延伸桃園八德段」，綜合規畫報告今天獲行政院核定，新北捷運...

三貂嶺聯外便橋即將完工 百年問題迎刃而解

開通百年的三貂嶺車站是全台唯一沒有道路可以直接抵達的鐵路車站，當地居民出入和遊客是「無路可走」，長年以來只能利用鐵路橋的維修便道通行，造成違規困擾；終於經新北市政府與臺鐵...

「道路精準施工」台北市蟬聯特優 近5年挖路減量40%

台北市建立道路管線資料庫，獲得肯定，已獲蟬聯特優3年，有助施工單位精確掌握地下管線分布，提升施工效率。

北市7工人疑吸入揮發性氣體昏迷 北市勞檢處派員趕往現場

台北市士林區士商路一處工地地下室3樓，下午1時20分發生工安意外，現場7名工人疑吸入揮發性氣體後倒地。北市消防局獲報趕到...

北市公車司機起步急煞停惹民怨 議員曝每天至少1件投訴

北市公車平均每日至少1件急煞停投訴，議員詹為元近期接獲不少陳情，司機猛踩油門起步，結果人還沒站好就摔倒，他要求市府不該再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。