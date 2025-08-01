三貂嶺聯外便橋即將完工 百年問題迎刃而解

開通百年的三貂嶺車站是全台唯一沒有道路可以直接抵達的鐵路車站，當地居民出入和遊客是「無路可走」，長年以來只能利用鐵路橋的維修便道通行，造成違規困擾；終於經新北市政府與臺鐵多次協商與討論後，在既有鐵道一側加設的臨時便橋將於8月中旬前完工，不僅提供居民、遊客安全又便利的路，也讓三貂嶺車站百年來無路可走的問題，迎刃而解。

新北市副市長陳純敬7月31日特別前往慰勉施工團隊的辛勞，他表示，新北市府與臺鐵合作興建「瑞芳區碩仁里聯外道路臨時便橋附掛平溪線三爪子橋工程」，在台鐵平溪線三爪子橋段、橫跨基隆河下游側，設置臨時便橋長60公尺，外側加設120公分通行道，供行人和機車通行；工程經費約1千萬元，由中央及地方各負擔一半，並於今年5月動工，預計在8月中旬前完工啟用。

陳純敬副市長指出，便橋完工後，不僅解決碩仁里居民百年來出入不便的問題，也成為遊客通往三貂嶺車站周邊的三貂嶺瀑布群、三貂嶺友善生態隧道、幼坑瀑布等觀光景點的綠色通道。

交通局表示，新北市政府積極推動綠色運輸，結合「慢旅遊」與「生態觀光」理念，打造三貂嶺為區域低碳旅遊示範區，三貂嶺便橋更是落實「永續觀光」與「交通安全」的具體行動；遊客可搭乘台鐵平溪線至三貂嶺車站，即可透過新建人行便橋步行或到碩仁里金字橋租借YouBike2.0騎乘深入探索瑞芳九份、猴硐、牡丹及貢寮等周邊景點，體驗山城慢活與鐵道文化的完美融合。

交通局強調，未來將與中央持續整合地方觀光資源，推動低碳騎遊路線，實現綠色觀光和節能減碳願景。

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