「道路精準施工」台北市蟬聯特優 近5年挖路減量40%

台北市建立道路管線資料庫，獲得肯定，已獲蟬聯特優3年，有助施工單位精確掌握地下管線分布，提升施工效率。

經過整合、減少道路重複鋪挖情形，近5年平均每年道路挖掘件數均較過去動輒萬餘件，減量約40%。

北市工務局指出，內政部國土管理署為提升道路挖掘及管線資訊管理之能力，鼓勵各縣市政府持續推動「公共設施管線資料庫及管理應用系統」更新維護與永續發展，逐年辦理其考評，評鑑各縣市政府辦理成果。

最新113年度考評成績公布，台北市以審查效率高、高度落實施工打卡與積極投入智慧城市應用等方面，獲得考評委員青睞，再次評定為考評最高等第「特優殊榮」，已連續3年度榮獲該獎項。

北市過去成立道管中心，成功跨域聯合各公私立管線機關合署24小時辦公，並推動行動APP通報、即時施工攝影來監管現場施工品質及提升協調聯繫效率，同時採行線上機動性挖掘整合、施工進場預約排程管理、管障管損即時通報處理、道路使用活動管制等創新措施。

工務局指出，經努力整合減少道路重複鋪挖情形，近5年各年度道路挖掘件數均較過去動輒萬餘件，減量約40%；而配合施工進場預約排程管理，以113年為例，有效阻止1408可能造成重複鋪挖案件，阻止1315件春節、考試或活動周邊施工案件，阻止1533件住宅區夜間及假日施工案件，頗有成效，顯見道路管線資料庫，已成為台北市道路精準施工的法寶。

工務局表示，台北市道路挖掘施工全生命週期各階段作業全面線上化已行之有年，針對施工前、中、後均有一系列執行管理措施，這次獲獎仰賴本市轄內道路管線施工機關，以及各位市府同仁的共同戮力落實配合與回饋改善，也感謝國土署長官及各委員肯定，未來也將加強接軌創新數位技術，朝應用AI技術來精進行政管理效率。